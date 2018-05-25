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Sigorta haftası nedeniyle bisiklet turu düzenleniyor

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Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, 25 Mayıs- 1 Haziran Sigorta Haftası nedeniyle pazar günü bisiklet turu düzenliyor.
Sigorta haftası nedeniyle bisiklet turu düzenleniyor

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, 25 Mayıs- 1 Haziran Sigorta Haftası nedeniyle pazar günü bisiklet turu düzenliyor.

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, bisiklet turu 08.00’de Lefkoşa Dereboyu’ndaki Pascucci önünden başlayacak.

“BİZ DE YOLLARDAYIZ”

Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, sigorta hakkında bilinçlendirilmesi, tüketicilerin “sektöre ve sektörün geleceğine güven duymasını” hedefleyen ve “Biz Yollardayız” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, sigorta bilincini artırmak için broşür de dağıtılacak.

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