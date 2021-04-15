‘Sihirli mantar’dan depresyona şifa çıktı

Britanya’da yürütülen bir araştırmanın ilk sonuçlarına göre ‘sihirli mantar’daki psilosibin adlı madde depresyon tedavisinde kullanılabilir.

Britanya’da yürütülen bir araştırmanın ilk sonuçlarına göre ‘sihirli mantar’daki psilosibin adlı madde depresyon tedavisinde kullanılabilir.

Kanada hükümeti geçen yıl ölümcül hastalığı olmayan hastaların yasal olarak, halusinojenik etki yaratan ‘sihirli mantar’ (magic mushroom) tüketmesine izin verme kararı almıştı.

Yeni araştırmaya göre psilosibinin, insanların ruh halini düzeltme ve bir şeyden keyif alma yetisini güçlendirme kapasitesini artırıyor.

Mevcut antidepresanların etkisizliği ya da olumsuz yan etkileri öteden beri gündemde.

Son araştırma Imperial College London’daki Psikedelik Araştırma Merkezi’nde yapıldı.

Farklı yöntemlerle 59 katılımcının ruh hali ve yaşam enerjisi ölçüldü. Uyku, enerji, iştah, intihar eğilimi gibi sorulara yanıtları incelendi.

Bazılarına psilosibin bazılarına da yaygın kullanılan bir antidepresan verildi.

Psilosibin, antidepresan ilaç kadar iyi sonuç verdi. Tüm katılımcıların depresyon belirtilerinde azalma gözlendi.

Dahası psilosibin alan denekler, antidepresan alanlara kıyasla baş dönmesi, cinsel iştah kaybı ve ağız kuruması gibi yan etkileri daha az hissetti.

Oxford Üniversitesi’nden psikiyatri profesörü Guy Goodwin, “Dar kapsamlı bir araştırma ama umut veren ipuçları sunuyor” dedi.

Araştırma ekibinden Dr. Robin Carhart Harris de katılımcıların ‘yıllardır olmadığı kadar yaşamdan keyif aldığını’ söylediğini aktardı.