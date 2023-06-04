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Simge Sağın, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak

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Şarkıcı Simge Sağın, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılacağını söyledi.
Simge Sağın, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak

Süper Lig’de 23’üncü şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbi sonrasında kupasına kavuşacak.

Galatasaray’ın futbolcusu Mauro Icardi kupa töreninde şarkıcı Simge Sağın ile birlikte ‘Aşkın Olayım’ şarkısını söylemesi bekleniyor.

“ŞAMPİYONLUK DAVETİ İÇİN GÖRÜŞTÜK”

Simge Sağın yaptığı açıklamada “Çok yetenekli bir futbolcu ve benim şarkıma inanılmaz bir hizmet etti. Galatasaray taraftarına da teşekkür ederim. Müzik ve spor birleştirici. Bir Beşiktaşlı’nın şarkısı başka bir tribünde çaldı. Bu tamamen bir kardeşlik. Bu kardeşliğin içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben barışın simgesiyim. Sadece şarkı söylerim ve insanları mutlu ederim. Onları mutlu gördükçe ben de çok mutlu oluyorum. Aile terbiyemden bunu gördüm. Kazananı tebrik etmek büyüklüktür. Mauro Icardi ile hiç görüşmedim. Sadece sosyal medyadan takip ediyorum kendisini. Son şampiyonluk daveti için görüştük o kadar, başka da bir şey yok. Şampiyonluk kutlamalarında orada olacağım. Benim orada bir sürü dinleyicim var. Milyonlarca kere şarkımı dinlediler. Beşiktaşlı olabilirim ama benim aynı zamanda sanatçı bir kimliğim var. Şarkım nerede çalarsa, ben orada olurum diyorum” ifadelerini kullandı.

Simge Sağın’ın ‘Aşkın Olayım’ şarkısı Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’nin gollerinin ardından stadyumda çalınmıştı. Şarkının Spotify’daki dinlenmeleri Icardi’nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından da yükselişe geçti.

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