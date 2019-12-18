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Simit Sarayı patronu devletten aldığı teşvikle uçak satın almış

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Ziraat Bankası tarafından devralanın borç batağındaki Simit Sarayı patronunun devletten aldığı teşvikle 15 milyon dolara uçak aldığı ileri sürüldü.
Simit Sarayı patronu devletten aldığı teşvikle uçak satın almış

Ziraat Bankası tarafından devralınan Simit Sarayı'na ilişkin tartışmalar sürerken, ilginç bir iddia gündeme geldi.

İYİP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “500 milyon dolar borcu olan ve devletten 20 milyon dolar teşvik alan bu işadamı 15 milyon dolara uçak satın alıp teşviği yiyor, lüks ve şatafat içinde yaşıyor. Şimdi yükünü millet sırtlayacak. Öyle yağma yok'' dedi.

Dikbayır, 500 milyon doların emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümü için gereken kaynağın beşte biri olduğunu söyledi.

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