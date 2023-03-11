Sinema dünyasının en kötüleri seçildi… Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu

Film endüstrisinin en kötü performanslarını seçen Altın Ahududu veya bir diğer adıyla Razzie Ödülleri sahiplerini buldu. Listede Tom Hanks, Jared Leto ve Colin Farrel gibi isimlerin olması ise dikkat çekti.

Her yıl Oscar Ödül Töreni’nden bir gün önce sahiplerini bulan ve Akademi’nin tersine en iyileri değil, en kötüleri seçen Altın Ahududu veya Razzie Ödülleri sahiplerini buldu.

Razzie Ödülleri’nde en dikkat çeken detay ise hiç şüphesiz, daha önce iki defa “en iyi erkek oyuncu” ödülünü alan Tom Hanks’in bu defa en kötü yardımcı erkek oyuncu ödülünü alması oldu.

Hanks, Elvis filmindeki rolüyle bazı eleştirmenler tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Hanks’in performansı gibi bu yılın dikkat çeken yapımlarından biri olan ve Marilyn Monroe’nun hayatını anlatan Blonde filmi de en kötü olma konusunda birden fazla dalda ödül aldı. Film endüstrisinin en kötüleri şu şekilde:

İŞTE BU YILIN EN KÖTÜLERİ:

En Kötü Film

Bonde

En Kötü Senaryo

Andrew Dominik – Blonde

En Kötü Yönetmen

Machine Gun Kelly & Mod Sun – Günaymadın (Good Mourning)

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu

Adria Arjona – Morbius

En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu

Tom Hanks – Elvis

En Kötü Erkek Oyuncu

Jared Leto- Morbius

Razzie web sitesine göre, Amerika Birleşik Devletleri’nden ve pek çok ülkeden 1.100’den fazla Razzie üyesi ödüller için oy kullanıyor.