Sinema dünyasının en kötüleri seçildi… Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl Oscar Ödül Töreni’nden bir gün önce sahiplerini bulan ve Akademi’nin tersine en iyileri değil, en kötüleri seçen Altın Ahududu veya Razzie Ödülleri sahiplerini buldu.
Razzie Ödülleri’nde en dikkat çeken detay ise hiç şüphesiz, daha önce iki defa “en iyi erkek oyuncu” ödülünü alan Tom Hanks’in bu defa en kötü yardımcı erkek oyuncu ödülünü alması oldu.
Hanks, Elvis filmindeki rolüyle bazı eleştirmenler tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Hanks’in performansı gibi bu yılın dikkat çeken yapımlarından biri olan ve Marilyn Monroe’nun hayatını anlatan Blonde filmi de en kötü olma konusunda birden fazla dalda ödül aldı. Film endüstrisinin en kötüleri şu şekilde:
İŞTE BU YILIN EN KÖTÜLERİ:
En Kötü Film
Bonde
En Kötü Senaryo
Andrew Dominik – Blonde
En Kötü Yönetmen
Machine Gun Kelly & Mod Sun – Günaymadın (Good Mourning)
En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu
Adria Arjona – Morbius
En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu
Tom Hanks – Elvis
En Kötü Erkek Oyuncu
Jared Leto- Morbius
Razzie web sitesine göre, Amerika Birleşik Devletleri’nden ve pek çok ülkeden 1.100’den fazla Razzie üyesi ödüller için oy kullanıyor.
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