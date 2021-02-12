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‘Sırasını bekleyen’ Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısının ilk dozunu oldu

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‘Vatandaş Kılıçdaroğlu olarak sırasını bekleyeceğini’ söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.
‘Sırasını bekleyen’ Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısının ilk dozunu oldu

‘Vatandaş Kılıçdaroğlu olarak sırasını bekleyeceğini’ söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Çinli Sinovac şirketinin ‘CoronaVac’ aşısında ilk partiyi oluşturan 3 milyon doz 30 Aralık 2020’de Türkiye’ye gelmişti. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan 13 Ocak’ta ‘acil kullanım onayı’ vermişti. O gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri kameraların karşısında aşı olmuştu.

14 Ocak’ta, sağlık çalışanlarına öncelik verilerek kitlesel aşılama başlamıştı. Akşam da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aşı olmuştu.

Erdoğan’ın ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aşı olmuş, Kılıçdaroğlu, “Vatandaş Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim” demişti.

Erdoğan ve Bahçeli, dün ikinci dozlarını yaptırmıştı.

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