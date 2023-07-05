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Şirketler, pandemi sonrası çalışma sistemlerini değiştirmiyor… Evden çalışmaya devam

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Pandemiyle birlikte çalışma hayatının yeni normali haline gelen "evden çalışma", hâlâ pek çok şirkette devam ediyor. İngiltere'de işletmelerin yüzde 33'ü çalışanların sadece evden değil aynı zamanda şehir ve ülke dışından da çalışmalarına izin veriyor.
Şirketler, pandemi sonrası çalışma sistemlerini değiştirmiyor… Evden çalışmaya devam

2019 yılının sonunda ortaya çıkan korona virüsü salgını, hayatın birçok alanını etkiledi. İş dünyası üretmeye devam etmek için çalışanlarını evlerine göndererek önlem aldı. Apple, Twitter, Meta gibi bazı şirketler çalışanlarını yeniden ofise çağırsa da evden çalışma pek çok şirket için aslında yeni normal haline geldi.

Hatta İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre işletmelerin 33’ü, artık çalışanlarına şehir ve ülke dışından çalışma izni de veriyor. Ülkenin önde gelen danışmanlık firmalarından RSM UK’den alınan rakamlar, şirketlerin evden çalışmayı benimsediklerini gösteriyor.

Rakamlara göre; firmaların yüzde 88’i ‘çalışan sirkülasyonunu’ bir zorluk olarak görüyor ve dolayısıyla çalışanlarına giderek daha cazip ve esnek şartlar sunmaya çalışıyor. Bu yüzden de şirketler sadece evden çalışmayı sunmakla kalmıyor aynı zamanda şehir veya ülke dışından çalışmayı da sunuyor.

YURT DIŞINDAN ÇALIŞMAYA DA İZİN VERDİLER

Araştırmaya göre; bu yılın başlarında, halihazırda çalışanlarına yurt dışında 120 gün çalışmaya izin veren Zopa, bunu 130’a rakip firmalardan Revolut 60’a ve Klarna ise 20 güne kadar artırdı.

Çalışanlara sağlanan olanakları küresel olarak uyumlu hale getirmeye yardımcı olan Perkbox da mart ayında yaptığı bir ankette, Birleşik Krallık çalışanlarının yüzde 62’sinin uzaktan çalışma ile yurt dışına taşınmayı düşüneceğini ortaya koydu.

ÇALIŞANLARI ELDE TUTMAK İÇİN…

Tüm bunlara rağmen bazı şirketler ısrarla çalışanlarını ofise beklemekte kararlı. Şansölye Jeremy Hunt geçtiğimiz günlerde ofise gidilmesi gerektiğini ve uzaktan çalışmanın yaratıcılığa zarar verme riski taşıdığını söylemişti.

Ancak çarpıcı araştırmayı yapan RSM UK’nin küresel işveren hizmetleri ortağı Joanne Webber ise şunları söyledi: “Şu açık ki, işletmeler, çalışanları çekmek ve elde tutmak için esnek çalışma sunmanın önemini kabul ediyor ve salgın, sektöre bağlı olarak bu yeni çalışma şeklinin mümkün olduğunu kanıtladı.”

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