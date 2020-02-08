Skandal: 74 şehidi Ecvet Yusuf'un mezarından solina (Su Borusu) çıktı

Şehit Ecvet Yusuf’un kızı Nilgün Ecvet Orhon’un bugün kişisel hesabından yaptığı açıklamaya göre Ecvet Yusuf’un adına var olan mezardan bir beton kolon ve altında bir su borusu çıktı.

Şehit Ecvet Yusuf’un kızı Nilgün Ecvet Orhon’un bugün kişisel hesabından yaptığı açıklamaya göre Ecvet Yusuf’un adına var olan mezardan bir beton kolon ve altında bir su borusu çıktı.

“Vicdanlarınız nasıl rahat edecek”

Yaşanan olaya sert tepki gösteren Nilgin Ecvet Orhon “ben ne diyeceğimi, ne yazacağımı, ne hissedeceğimi gerçekten bilemiyorum… babamın adı yazan ve 45 yıl boyunca geldiğim bu mezar aslında bir beton kolon çıktı, altından da bir solina… ben 45 yıl boyunca paslı bir su borusunu ziyaret etmişim… ne güzel zeflendiniz, alay ettiniz bizle… lanet olsun hepinize… işte siz bu kadar aşağılık, bu kadar insanlık dışısınız… sizin milliyetçi ya da yurtsever olduğunuz falan da külliyen yalan… yoksa bir öğretmen komutana, silah arkadaşlarınız şehitlere bu alçaklığı yapmazdınız… dilerim sürünerek, vizileyerek ve eriyerek geberirsiniz hala gebermediyseniz…Ben babamı rahat ettireceğim ama sizin eğer varsa vicdanlarınız nasıl rahat edecek acaba???” ifadelerini kullandı.

Ecvet Yusuf kimdir?

20 Temmuz 1974’te savaşta hayatını kaybeden Ecvet Yusuf, tarih öğretmeni ve 55. bölük komutanıydı.

Tekke Bahçesi’nde süreç nasıl işledi?

Tekke Bahçesi’nde 2007 yılından beri yaşanan bir süreç bulunuyor. Kayıp Şahıslar Komitesi, Tekke Bahçesi Şehitliği ile ilgili çeşitli iddia ve bilgiler olmasına rağmen kazı yapmak için gerekli izinleri alamamıştı.

Komite, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın girişimi ile Bakanlar Kurulu kararı alındıktan sonra 2016 yılında Tekke Bahçesi’nde kazı gerçekleştirebilme imkanı yakalayabildi. Yapılan kazılar sonucunda, mezar taşları ile kimliklenenler arasında uyuşmazlıklar tespit edildiği gibi, 1974 şehitlerinin gömülü olduğu yerde gerçekleştirilen bir kazıda bir adet çoklu mezar tespit edilmişti.

Çoklu mezarda ilgili kimlikleme süreci yapıldıkça, uyuşmazlıklar daha da fazla gün yüzüne çıktı. 1974 sonrası ayrı mezar taşı hazırlanan şehitlerin bazıları çoklu mezarlardan çıktı.