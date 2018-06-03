Skuridis Kozanköy'deki evine yerleşmekte kararlı

KKTC'de Kozanköy'deki yerleşme kararı alan Skuridis: “Kararım kesin, korkmuyorum. Benim için ne farkı var? Devlet beni unuttu ve sildi. İnsanın başına bir şey gelecekse, gelir.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun 78 yaşındaki Nikolas Skuridis isimli Kıbrıslı Rum’a, Kozanköy’deki malını iade etmesi ve Skuridis’in bölgede “inşaat çalışmaları başlatmasının” KKTC basınında haber olmasının ardından, konu bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

KKTC'de Kozanköy'deki yerleşme kararı alan Skuridis: “Kararım kesin, korkmuyorum. Benim için ne farkı var? Devlet beni unuttu ve sildi. İnsanın başına bir şey gelecekse, gelir. Şu ana kadar binlerce savaşlardan ve olaylardan kurtulduysam ve şimdi gitme sıram bu durumdan dolayı geldiyse, gideyim. Önemli değil."

Nikolas Skuridis isimli Rum’un, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) Kozan köydeki malını iade kararı, KKTC makamlarının da malın inkişafı için gerekli izinleri vermesi, Kapalı Maraş’ın, “yasal sakinlerine açılmasının ön habercisi olabileceği” öne sürüldü.

Politis, “Skuridi Konusu Maraş İçin Prova” başlığıyla manşete çektiği haberinde, KKTC kaynaklı basın bilgilerinin ve Ahilleas Dimitriadis gibi mülkiyet konularıyla uzun süredir ilgilenen Rum hukukçuların değerlendirmelerinin, “KKTC’nin Kapalı Maraş’ı, aşamalı olarak Skuridi modelini izleyerek yasal sahiplerine açacağı” üzerinde birleştiğini savundu.

Gazete, adını vermediği ancak “TMK’ya yakın bir kaynak” olarak tanımladığı birisinin dün Politis’e “gelecekte de, şartlar elverirse, başka mülklerin (veya bir kısmının) de Skuridi örneğinde olduğu gibi iade edileceği” yönünde açıklama yaptığını yazdı.

Haberi iç sayfasında “Skuridi Başka Davalar İçin Pilot” başlığı altında detaylandıran gazete, KKTC makamlarının Skuridi’ye tapu verme ve şehircilik-inşaat izni talebini araştırmadaki süratine dikkat çekerek, 78 yaşındaki Rum’un Kozanköy'deki mala iki katlı ev inşaatına 2-3 hafta önce başlamasının köydeki Kıbrıslı Türklerin sert tepkisine neden olduğunu hatırlattı.

Gazete, KKTC’deki kaynağının “Kozanköy’deki mülkün iadesi şaşırtmamalı. Komite bu davada , mülk geçmişte birisine verilmediği ve üzerinde herhangi bir inkişaf olmadığı için 8 (1) maddesi tahtında hareket etti. İadesi, çeşitli nedenlerle çözümden sonraya bırakılan durumlar da var. Komisyon işleyiş tüzüğünün 8 (2) maddesi böyle bir şeyi öngörüyor” sözlerini aktardı.

Söz konusu kişinin, bir Rum’un, KKTC’deki malının kendisine iade edilmesi halinde bu malı gerek inkişaf ettirerek gerek satarak değerlendirme hakkına ilişkin soruyu yanıtında ise “Yürürlükteki yasalara uyulması ve gerekli izinlerin alınması halinde mal sahibi istediğini yapabilir” dediği belirtildi. Gazete, adının gizli tutulmasını isteyen bir başka Kıbrıslı Türk kaynağın ise Skuridi’nin Kozanköy’deki malının iadesinin, pilot olarak kullanılabileceğini söylediği belirtildi.

Gazete “Yani bazı Kıbrıslı Rumların, işgal bölgelerindeki komisyona başvuruları üzerine ‘verilecek’ mülklerine dönüş modeli denenecek” izahında bulundu.

Kıbrıslı Türklerin geçen hafta Kozan’da gösterdikleri tepkileri ve bu “yeni politikanın” KKTC ekonomisiyle alakasının sorulması üzerine, sözkonusu kaynağın, “Hükümetten gerekli izinler alındıktan sonra gerek geri aldığı mülkün, gerek bu mülk içerisinde inkişaf için yapılacak çalışmaların güvence altına alınması mümkündür” yanıtını verdiği kaydedildi.

TMK’nın bugüne kadar 11 davada iade kararı aldığını belirterek bu kararların yılları, mülklerin bulunduğu yerler (Tatlısu, Aslanköy, Güzelyurt, Karşıyaka, Kalkanlı, Esentepe, Geçitköy, Kaplıca, Kozan) ve iade edilen bölümleriyle tazminat miktarlarına da yer veren gazete, TMK’nın en zayıf noktasının ise başvuruları inceleme ve halletmedeki gecikme olduğunu savundu.

AHİLLEAS DİMİTRİADİS

Gazete “Skuridi Davası Maraş İçin Ön Haberci” başlıklı haberinde ise, Ahilleas Dimitriadis isimli Rum avukatın, TMK’ya iade için başvuracak Rumlara, mallarının başka birine verilip verilmediğini, inkişaf ettirilip ettirilmediğini iyice araştırmaları tavsiyesinde bulunduktan sonra “Kapalı Maraş’ın açılmasının, gittikçe yaklaştığı” kanaatini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, “Kanaatimce Türk tarafının kapalı Maraş’ı yasal sakinleri ve mal sahiplerine açma olasılığı artık çok yüksektir” diyen Dimitriadis şunları ekledi:

“Bu açma, Türkiye’deki ekonomik krizle ve komisyonun tazminat ödemedeki yetersizliğiyle de alakalıdır. Komisyonun bundan sonra, özellikle Kapalı Maraş örneğinde olduğu gibi, şu anda kullanılmayan mülkler konusundaki çabasının tazminat değil iade olacağına inanıyorum. Tabii komisyon, sadece iade konusunda ısrar ederek, bu malların kullanım kaybı tazminatını geçmeye çalışacaktır.”

SKURİDİS “NE KORKAYIM?”

Fileleftheros ise “Lapta Larnakası’na (Kozanköy) Dönerken… Nikolas Skuridis ‘Ne Korkayım? Başına Bir Şey Gelecekse, Gelecek’ Diyor” başlıklı haberde, Kozanköylü Kıbrıslı Türklerin ev inşaatına başlamasına gösterdiği tepkilere ve Skuridis’in cevabına yer verdi.

TMK’nın birkaç ay önce Skuridis’in başvurusunu inceleyerek, mülkünü iade etme kararı aldığını, KKTC makamlarının da kendisine tapu verdiğini belirten gazete, mimari projelerini sunup, ev inşaatına başlayan Skuridis’in 10 gündür KKTC’ye gelmediğini belirtti.

Gazete , Kozanköylülerin tepkileri ve bunun Güney Kıbrıs’ta haber olması üzerine korkup korkmadığı, kararını değiştirip değiştirmediği sorulan Skuridis’in “Devam etmek için, durumun yatışmasını bekliyorum. Değiştirecek bir şey yok, kararım kesin” yanıtını verdiğini yazdı.

Habere göre, Skuridis şöyle devam etti:

Ne korkayım? Samimi olmam gerekirse, korkmuyorum. İnsanın başına bir şey gelecekse, gelir. Şu ana kadar binlerce savaşlardan ve olaylardan kurtulduysam ve şimdi gitme sıram bu durumdan dolayı geldiyse, gideyim. Önemli değil.”

Aile çevresinden gelebilecek tepkiler sorulduğunda ise ailesinin, Kozanköy’de ev inşa etme fikrine sıcak bakmadığını belirten Skuridis “Ama herkes kendi istediğini yapar. Kimseye bağımlı değilim” ifadesini kullandı.

Skuridis, geri dönme fikrinin, KKTC ile Güney Kıbrıs arasında sınır kapıları açıldıktan ve Kozanköy’ü bir kez ziyaret ettikten sonra gelişmeye başladığını belirterek, “Gittiğimde, güven olduğunu gördüm, neden gitmeyeyim? Benim için ne farkı var? Böylece oraya gitmeye karar verdim çünkü köyümdür. İklimi güzel, sağlığıma yarıyor …”

Skuridis’in, Rum yönetiminin kendisine yönelik tavrından da şikayetçi olduğuna dikkat çekerek “Devlet beni unuttu ve sildi. Öyle hissediyorum. Hayal kırıklığı içerisindeyim. Hissettiğimi söylerim, içimde tutmam” dediğini yazan gazete, bu şikayetin, “Zararın Eşit Paylaşımı Politikası nedeniyle kendisini bir şekilde haksızlığa uğramış ve mağdur hisseden göçmen camiasının büyük bölümünün duygularını yansıttığını” vurguladı.