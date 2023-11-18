Sol Anahtarı'ndan Girne’de Dayanışma Konseri

Baraka Kültür Merkezi müzik grubu Sol Anahtarı, Bağımsızlık Yolu yararına düzenlenen Dayanışma Konseri’nde 16 Kasım 2023 Perşembe akşamı Cyprian Cafe-Bar’da müzik severlerle buluştu.
Konserde Kıbrıs şarkıları ile protest müzikleri seslendiren Sol Anahtarı, repertuvarında grup elemanlarının yaptığı bestelere de yer verdi. Yoğun bir katılım olan konserde iki saatlik performans sergileyen Sol Anahtarı, şarkılarıyla büyük beğeni topladı.
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