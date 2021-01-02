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Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar saldırısı: 2 Türk vatandaşı öldü

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da cihatçı örgüt Eş Şebab tarafından düzenlenen intihar saldırısında 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar saldırısı: 2 Türk vatandaşı öldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'da yaptığı paylaşımda 3'ü Türk 14 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yaralıların Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade eden Bakan Koca saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise saldırının Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen Türk şirketi çalışanlarını hedef aldığını belirtildi. Saldırı bakanlık tarafından kınandı.

Eş Şebab, Calamada isimli yayın organında yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi ve Türk yetkilileri hedef aldıklarını bildirdi.

Aynı yol projesi Eş Şebab tarafından 28 Aralık 2019'da hedef alınmış ve 76 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında 2 Türk vatandaşı da bulunuyordu.

Cihatçı örgütlerle mücadele eden ABD ordusu ise daha önce aldığı kararla Somali'den askeri birliklerini çekiyor.

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