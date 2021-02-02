Son 1 haftada korkutan tablo!

KKTC’de son günlerde görülen Covid-19 vakaları artış gösteriyor.Özellikle sağlık kapasitesinin dolmak üzere olması ve sağlık personeli arasında da git gide pozitif vaka ve temaslı sayısının artması halkı endişeye sürüklüyor.

Detay Özel- Mehmet Can

Geçtiğimiz günlerde alınan tam kapanma kararı ise kapanmaya uyulmadığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında.Kapanma kararından sonra ise vakalarda herhangi bir düşüş görünmedi.

Son 1 haftada tespit edilen 246’sı yerel 300 vaka ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor