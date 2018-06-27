Son Dakika: Afrin’de bomba yüklü 2 araçla terör saldırısı: 10 sivil öldü

ZEYTİN Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye’nin Afrin bölgesinde bomba yüklü 2 araçla saldırı düzenlendi. 10 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralananlar oldu. Terör örgütü YPG/PKK yanlısı Afrin Şahinleri isimli grup, Afrin'deki bombalı araç saldırılarını kendilerinin yaptığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından geçen Ocak ayında başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye’nin Afrin bölgesi, 18 Mart günü terör örgütlerinden tamamen arındırılmıştı. Özgürleştirilen ve sivillerin yeniden dönmeye başladığı Afrin kent merkezinde, bugün öğle saatlerinde PKK/PYD’li teröristler tarafından bomba yüklü 2 otomobil birbirine yakın noktalarda eş zamanlı olarak infilak ettirildi. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 10 sivil yaşamını yitirirken, yaralananlar oldu.



ÖSO ve kentte güvenliği sağlayan ve teyakkuz durumuna geçen TSK unsurları, yaralıları sağlık kuruluşlarına tahliye ederek Afrin’de önlemlerini artırdı.

AFRİN ŞAHİNLERİ İSİMLİ GRUP ÜSTLENDİ



Afrin'de öğle saatlerinde meydana gelen iki bombalı araç saldırısını, Afrin Şahinleri isimli grup üstlendi.

Grup sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Devam edecek. Daha çok sürprizler olacak. Çok güzel bir şey (Patlama anından) kaydedildi. Uygun bir zamanda yayınlanacak. Hiç kimseye acımayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada yerel kaynaklar, patlamalarda ölenlerin sayısının 6'dan 10'a çıktığını bildirdi. Afrin Şahinleri, YPG/PKK'nın hücre örgütü olarak biliniyor.