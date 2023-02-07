SON DAKİKA: Can kaybı 5 bin 434'e yükseldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkisi sürüyor. Enkaz çalışmaları devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 777 kişinin yaralandığını bi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkisi sürüyor. Enkaz çalışmaları devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 777 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 777 kişinin yaralandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu açıkladı.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Pek çok ülke, arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım için seferber oldu.