#SON DAKİKA #CANLI #İstanbul Ekrem İmamoğlu açıklama yapıyor

Ekrem İmamoğlu: Yola çıktığımız zaman bizim yanımızda devlet yoktu, medya yoktu. Siz vardınız, halk vardı.

Ekrem İmamoğlu: Kazandığımız bu seçimi 31 Mart akşamı elimizden almaya çalıştılar. Emeğimizi çalmaya çalıştılar. İşbirlikçisi Anadolu Ajansı'nın utanmaz yöneticileri 12 saat bilgi paylaşamadılar.

Bu güzel ülkenin güzel insanları bu akşam sizlerle beraber olduk. Aslında ramazanın ilk gübü. Orucumuzu açtık dualarımızı ettik.

Bu ülke, millet adına en güzel düşüncelerimizi en güzel duygularımızı yaradana sığınarak dualarımıza sığdırdık.

Sultanbeyli'deydim. Sultanbeyli'ye söz vermiştim. Ben iftarımı yer sofralarında açarım. İnanıyorum ki Ramazan ayı birleşme, buluşma, kul hakkı yememe ayı. Biz bu ülkede kul hakkı yenmesin istiyoruz.

Biz bu ülkede gençlerimiz başka bir ülke hayali kursun istemiyoruz. Ramazan ayında ettiğimiz dualar bunlar. İnsanlara bol bereket diledik. İşsizliğin 5 milyonu aştığı bu çağda işsizliğin sona ermesini istedik. Dualarımız bunlar. Başka ne isteyebiliriz ki.

Ramazan ayı, kucaklaşma ayı. Komşunu hissetme ayı. Biz kucaklaşacağız birlikte. Başladığımız ilk günden itibaren hep kucaklaşmayı anlattık. Bu şehrin 16 milyon insanı vatansever dedik. İstanbul ittifakının oyuna talibiz dedik. Siyasi partiler araç, millete hizmet etmek amaçtır dedik. Bu amaçla yola çıktık.

Onlar bizden çatışma, kötü söz duymak isteyecek. Biz ısrarla bu milletin kavga etmesi istemeyen insanlar olarak ısrarla kucaklaşacağız.

Ben bütün siyasi partilere oy veren herkesin oyunu istiyorum. Yola çıktığımız zaman bizim yanımızda devlet yoktu, medya yoktu. Siz vardınız, halk vardı. Milletimizin gönlü sevgiyle dolu çocukları vardı.

Bu şehrin kadınları anneleri, teyzeleri, nineleri, amcaları vardı. Milyonlarca insanın alınteriyle seçimi kazandık.

Alınterinin en büyük şahidi sizlersiniz. En büyük yol arkadaşı sizlersiniz. Kazandığımız bu seçimi 31 Mart akşamı elimizden almaya çalıştılar. Emeğimizi çalmaya çalıştılar. İşbirlikçisi Anadolu Ajansı'nın utanmaz yöneticileri 12 saat bilgi paylaşamadılar.

Belki de yüzyılın medya rezilliğini yaşattılar bizlere. Memleketimiz için kurulan AA'yı kendi çıkarlarına kullandılar. Belki canınız sıkkın ama unudunuzu yitirmeyin, asla vazgeçmeyin.

O gece demokrasiye ihanet etmek isteyenler gecenin bir vaktinde alalecele kazandık diye açıklama yaptılar. Tam bir komedi. Ben olsam kahkaha atarım onlara. Gülün, bu adamların gülünecek halleri var. Vallahi gülün.

Sizlerin kararlılığı, sandıkta durmaları, ısrarları ile kararlılığımız bir kat daha arttı.

Günün sonunda akıllarındaki tüm şeytanlıkları, tüm şaibeli işleri kendileri kazanamayınca gerekçe olarak ürettiler. Her ürettikleri çürüttü. Tutturamadılar. Biz kararlı olmasaydı inanın ki çıkıp atı alan Üsküdar'ı geçti diyeceklerdi. Dedirtmedik!

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedik.