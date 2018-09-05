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SON DAKİKA: Eylem nerede etkili olacak?

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Ülkenin en etkili eylemlerine imza atan Hayvancılar bir kez daha hayatın felç edecek.
SON DAKİKA: Eylem nerede etkili olacak?

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Küçükbaş Hayvancılar Birliği Arpa fiyatlarına yapılan zammın geri çekilmesi ve süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesi talebiyle bugün Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor.

,Hayvancı Birlikleri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın süt fiyatlarıyla ilgili açıklamasının yanlış ve yanıltıcı rakamlar içerdiğini bildirerek, arpaya yapılan %145 zammın kabul edilemez olduğunu kaydediyor.

Hayvancılar Birliği başkanı Mustafa Naimoğulları, hükümetin süt fiyatlarıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi ve arpaya yapılan zammın geri alınmasını talep etti.
Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada soğuk inek sütünün litresinin eski fiyatının 1.61 değil 1.91 olduğunu, soğutulmuş inek sütünün 1.54 değil 1.84 olduğunu, açık inek sütünün eski fiyatının 1.47 değil 1.73 TL olduğunu kaydetti ve koyun ve keçi sütü fiyatlarında da yanıltıcı ve yanlış bilgi verildiğine işaret etti.
Hayvancının ödeneceği gerçek süt fiyatlarını açıklayan Naimoğulları, soğuk inek sütünün 2.40, soğutulmuş inek sütünün 2.30 ve açık inek sütünün 2.20 krş/lt. den ödeneceğini kaydetti.

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HAYVANCININ TALEPLERİ
Naimoğluları, arpaya yapılan %145 zammın geri çekilmesi ve maksimum %20 zam yapılıp krizin büyümesine engel olunması gerektiğini söyledi.
Süt fiyatlarının minimum 1 litre sütün 1.5 kg. yem alabilecek oranda dengelenmesi gerektiğini ifade eden Naimoğulları, küçükbaş hayvan üreticisine verilen hibe arpa desteğininse artırılmasının şart olduğunu belirtti.
Naimoğulları kaba otta en az 20 bin ton balyanın üreticiye desteklenerek 50 krş/kg. geçmeyecek şekilde verilmesi gerektiğini de söyledi.

YOLA ÇIKTILAR

Hayvancılar yola çıktı Hamitkoy çemberinde buluşmaya başlayan hayvancılar Tarım Bakanlığı önüne gidecekler. Hayvancıların eylemi sırasında Lefkoşa girişleri, ana caddeler ve Tarım Bakanlığı güzergahında trafik duracak.

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