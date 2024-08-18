Son Dakika Haberi... Organize suç örgütü lideri Şehriban TOPTAL Lefkoşa'da tutuklandı

"Organize Suç Örgütü Kurma, büyük miktarda Narkotik maddeleri yasadışı olarak satın alıp depolama ve satma, sonrasında da emlak ve diğer işlemler yoluyla yasadışı gelir aklama” suçlamasıyla uluslarası seviyede interpol tarafından aranan ve KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yasaklı göçmen ilan edilen Şehriban TOPTAL, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün akşam Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

BAKANLAR KURULU'NDAN DPORT KARARI VARDI

Bakanlar kurulunun Ü(K-I) 688-2024 karar’da, Interpol tarafından “Organize Suç Örgütü Kurma, Eroin, Kokain, Buprenorfin, Metadon,Metamfetamin, MDMA ve Amfetamin” gibi özellikle büyük miktarlarda narkotik maddeleri yasadışı olarak satın alıp depoladıkları ve sattıkları, daha sonra da emlak ve diğerişlemler yoluyla yasadışı gelirleri akladıkları” suçlamalarıyla uluslarası seviyede aranmaları nedeniyle, kamu yararı ve güvenliği açısından, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca yasaklı göçmen ilan edildiği belirtildi.