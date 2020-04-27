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Son Dakika: Kooperatif Merkez Bankası önünde eylem!

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Güney Kıbrıs'ta çalışanlar eylem yaptı!
Son Dakika: Kooperatif Merkez Bankası önünde eylem!

Güney Kıbrıs'ta çalışanlar bugün sabah Lefkoşa'da bulunan Kooperatif Merkez Bankası önünde kısa süreli bir eylem gerçekleştirdi.

Çalışanlar kendilerine hesap açılmadığı için güney Kıbrıs'tan ücret alamadıkları için eylemi gerçekleştirdiklerini açıkladılar.

DETAY ÖZEL HABER

Güney Kırbıs’ta iş yerlerinde çalışan bir grup, Kooperatif Merkez Bankası önünde toplanarak kısa süreli eylem yaptı. Güney Kıbrıs’tan gönderilecek ücretlerinin yatacağı hesap numaraları ve İban-Uban numaralarının, Kooperatif Merkez Bankası yetkililerince verilmemesi üzerine Koop. Merkez Bankası önünde toplanan, Güney’de çalışan bir grup, sorunun halledileceğinin belirtilmesi üzerine dağıldı.

Güney Kıbrıs'ta çalışan Mustafa Sönmez yaptığı açıklamada, biz Güney’de çalışan insanlar olarak 3 aydır para alamıyoruz.

Güney’deki İş yerlerimiz ve bazı yetkililer ile yaptığımız görüşmede, paramızın bankaya yattığını, ancak Koop. Merkez Bankası tarafından hesap numaralarımız ile bizlere ait İban-Uban numaralarımızın verilmediği için paralarımızın transfer edilmediği söylendi.

Bir süredir banka yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde, bizlere hesap numaraları verilemeyeceği, toplu bir hesap numarası verilerek paranın o hesaba yatırılacağı söylendi. Herkesin alacağı miktar belli olmadığı için kime ne kadar para yatacağı konusunda tartışma olmaması için bunu kabul etmedik dedi.

Mustafa Sönmez açıklamasına devamla,  3 aydır para alamadığımız için parasız kaldık. Arkadaşlar ile kararlaştırarak, bugün banka önünde toplandık. Bir başka grup Güzelyurt’ta Koop. Merkez Bankası Güzelyurt Şubesi önünde toplandı.

Güzelyurt Şube Müdürü İban numarası veremeyeceğini hesap da açamayacağını söyledi. Ancak, Koop. Merkez Bankasının Şube Müdürü bizim ile temasa geçti.

Bizlere tek tek hesap açılacağını ve İban numarası vereceğini, Güzelyurt Şube Müdürünün bu konuda yanlış yaptığını söyleyince bizlerde dağıldık ifadesinde bulundu.

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