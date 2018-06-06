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Son dakika: Soruşturma başlatıldı...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı avukatlarının şikayeti üzerine, FOX TV Spikeri Fatih Portakal ile Sorumlu Müdürü İbrahim Onur Kumbaracıbaşı hakkında, Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili haberleri nedeniyle soruşturma başlattı.


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı'nın  şikayeti üzerine Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili haberleri nedeniyle FOX TV  Spikeri Fatih Portakal ile FOX TV Sorumlu Müdürü İbrahim Onur Kumbaracıbaşı  hakkında "devletin organlarını aşağılama", "hakaret" ve "iftira" suçlarından  soruşturma başlattı. 

Sağlık Bakanlığı avukatları Esen Ertuğrul Kırmızıdağ ve Özge Coşkun,  FOX TV'de Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yapılan haberler nedeniyle Bakırköy  Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu başvuruyu değerlendiren savcılık, FOX TV Spikeri Fatih  Portakal ile FOX TV Sorumlu Müdürü İbrahim Onur Kumbaracıbaşı hakkında "devletin  organlarını aşağılama", "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlattı.

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Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği de avukatların bu televizyon kanalında  5 gün süren haberlerle ilgili cevap ve düzeltme talebini değerlendirdi. Hakimlik  kararında, "Genel olarak yayıncılık kurallarına, haber verme ve haber alma  özgürlüğü kapsamında objektif habercilik kıstaslarına, 6112 sayılı Radyo  Televizyon Kuruluşu ve Yayın Hizmetleri Kanunu'nun 8. maddesinin 'ç' bendindeki  yayın hizmetleri... 'Kişi ya da kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde  aşağılayıcı, küçük düşürücü ve iftira niteliğinde olamaz' kuralı ile aynı  maddenin 'ı' bendinde yer alan 'Haberin doğruluğundan emin olmaksızın ve  soruşturulmaksızın yayınlanmaz' kuralına aykırı oldukları, bu bağlamda iftira ve  aşağılayıcı nitelik taşıdıkları ve doğruluğu araştırılmadan yayın yapıldığı  anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Hakimlik, Sağlık Bakanlığı'nın cevap ve düzeltme metninin söz konusu  haber kanalında Fatih Portakal ile FOX TV Ana Haber programında ve programın en  başında, yukarıdan aşağıya yazı kaydırma tekniği kullanılarak "Sağlık  Bakanlığı'nın cevap ve düzeltme metnidir." başlığı altında anlamayı  zorlaştırmayacak biçimde olağan okuma kuralları çerçevesinde geciktirmeksizin  derhal yayınlanmasına hükmetti.

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