SON DAKİKA: TSK'da "Bylock" Operasyonu: 71 Askeri Personele Gözaltı Kararı

İzmir merkezli 26 ilde, TSK'nın FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock" kullanan 71 askeri personelden 40'ı gözaltına alındı.

Türkiye'de devam eden FETÖ operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Fettullahçı Terör Örgütü operasyonları devam ediyor. Son yapılan operasyon ise İzmir'de gerçekleşti.

İzmir merkezli 26 ilde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli yazışma programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 71 askeri personelden 40'ının gözaltına alındığı bildirildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli yazışma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında TSK'da görevli rütbeli subayların da bulunduğu 71 askeri personel ve yakınlarına yönelik operasyon düzenledi.

40'I YAKALANDI

İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya'nın da aralarında bulunduğu 26 ildeki eş zamanlı operasyonda, tespit edilen 71 asker ve 6 askeri personel yakınından 40'ı yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüleceği belirtildi.