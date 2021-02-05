Son karar: "pazarları sadece eczane ve fırınlar açık olacak"

VE İŞTE EN SON KARAR: "PAZARLARI SADECE ECZANE VE FIRINLAR AÇIK OLACAK"

Gelen tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı bir tadilat daha yaptı. Bakanlık açıklaması şöyle:

"Bu akşam yayınlamış olduğumuz Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda eczane ve fırınlar dışındaki tüm işletmelerin pazar günü kapalı olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız ."

Bu arada Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında kararlar bakanlığın akşam üzeri yaptığı şekliyle yayımlandı. İlerleyen saatlerde Resmi Gazete'de de gerekli düzeltmenin yapılması bekleniyor.