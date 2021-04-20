Son seçim anketi açıklandı! Cumhur İttifakı'nın oy oranı eriyor

Avrasya Araştırma, Nisan ayında gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, AK Parti ve MHP oylarında düşüş gözlendi.

Avrasya Araştırma şirketinin 11-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Cumhur İttifakı'nı üzecek sonuçların yer aldığı ankette, çarpıcı detaylar yer alıyor.

Avrasya Araştırma şirketinin son anketinde Cumhur İttifakı partilerinin oyunun yüzde 40 düzeyinde olduğu görüldü. Ankete göre CHP yüzde 27.3, İYİ Parti ise 13.1 oranında oya sahip. Ayrıca Yavaş ve İmamoğlu’nun oyları, Erdoğan'dan fazla çıkıyor. Erdoğan karşısında Yavaş’ın oyu yüzde 48, İmamoğlu’nun oyu ise 48,6 olarak ölçüldü.

Avrasya Araştırma şirketi, 11-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 88’e yükseldi. Bu oran geçtiğimiz ayın aynı dönemlerinde yüzde 77,8'di.

“Recep Tayyip Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı adayı olursa ona oy verir misiniz?” sorusuna, “Kesinlikle oy vereceğim” diyenlerin oranında azalma, “Kesinlikle oy vermeyeceğim” diyenlerin oranında artış göze çarptı.

YÜZDE 48 YAVAŞ, YÜZDE 48,6 İMAMOĞLU

“Cumhurbaşkanlığı seçimine sadece Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan katılırsa sizce hangisi kazanır?"” sorusuna “Erdoğan kazanır” diyenlerin oranı yüzde 29'da kalırken “Yavaş kazanır” diyenlerin oranı ise yüzde 44,5 oldu. Katılımcıların yüzde 15,4'ü “Ortada geçer"”, yüzde 11,'i ise “Bilmiyorum” cevabını verdi.

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan katılırlarsa hangisine oy verirsiniz?” sorusuna “Yavaş” yanıtını verenlerin oranı Nisan ayında yüzde 48 olarak ölçüldü. Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 30,5 oldu.

Aynı soru İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için de yöneltildi. “Erdoğan kazanır” diyenlerin oranı yüzde 28,2'da kalırken “İmamoğlu kazanır” diyenlerin oranı ise yüzde 43,3 oldu. Seçmenlerin yüzde 15,7'si "”Ortada geçer”, yüzde 12,8'i ise “Bilmiyorum” cevabını verdi.

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan katılırlarsa hangisine oy verirsiniz?” sorusuna “İmamoğlu” yanıtını verenlerin oranı her geçen ay arttı. Nisan ayında Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 30,5 olurken, İmamoğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 48,6 olarak ölçüldü.

SEÇMEN, ERDOĞAN’DAN UZAKLAŞIYOR

Ankete katılan seçmenlere kendilerini hangisi siyasetçiye daha yakın hissettikleri de soruldu. Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kendine daha yakın hissettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 37, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i daha yakın hissettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 44 oldu. "İkisine de yakın değilim" diyenler yüzde 19 olarak ölçüldü.

Aynı soru CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için sorulduğunda, Kılıçdaroğlu'nu kendine daha yakın hissettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 48,5 oldu. Erdoğan'ı kendine daha yakın bulanların oranı yüzde 36,1'de kaldı. "İkisine de yakın değilim" diyenler yüzde 15,4 olarak ölçüldü.

Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşılaştırıldığı soruda ise katılımcıların yüzde 47,7'si Yavaş'ı kendilerine daha yakın hissettiklerini söyledi. Erdoğan'ı seçenlerin oranı yüzde 35,5 olurken "İkisine de yakın değilim" diyenlerin oranı yüzde 16,8 olarak belirlendi.

Erdoğan ve İmamoğlu'nun karşılaştırıldığı soruda da katılımcıların yüzde 51,4'ü İmamoğlu'nu kendilerine daha yakın hissettiklerini söyledi. Erdoğan'ı yakın görenlerin oranı yüzde 37,2 olurken "İkisine de yakın değilim" diyenlerin oranı yüzde 11,4 olarak ölçüldü.

İKTİDARA GÜVEN YOK

Katılımcıların hükümete ve Cumhurbaşkanı'na olan güvenleri ve ekonomik krizi bitirip bitiremeyecekleri sorusu da yöneltildi. Sadece 4'te 1'i “Pandemi bittiğinde ekonomik krizi bitireceklerdir” cevabını verdi.

"Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna karşılık olarak verilen yanıtlardan çıkan sonuçlar ise kararsızlar dağıtılmadan şöyle belirlendi:

AKP: Yüzde 25,8

CHP: Yüzde 21,6

İYİ Parti: Yüzde 10,4

HDP: Yüzde 8,0

MHP: Yüzde 6,0

Gelecek Partisi: Yüzde 2,4

DEVA Partisi: Yüzde 2,4

Saadet Partisi: 1,4

Diğer: 1,3

Kararsız: 20,7

“Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna karşılık olarak verilen yanıtlardan çıkan sonuçlar ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle belirlendi:

AKP: Yüzde 32,5

CHP: Yüzde 27,3

İYİ Parti: Yüzde 13,1

HDP: Yüzde 10,1

MHP: Yüzde 7,6

Gelecek Partisi: Yüzde 3

DEVA Partisi: Yüzde 3

Saadet Partisi: 1,8