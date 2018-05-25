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Son seçim anketi SONAR'dan hangi parti kaç puan alacak?

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Referandum sonucunu bilen anket şirketinden önemli açıklama...
Son seçim anketi SONAR'dan hangi parti kaç puan alacak?

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayında 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve parlamento seçimleri için son anket sonuçlarını açıkladı.

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayında 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve parlamento seçimleri için son anket sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını söyleyen Bayrakçı, Erdoğan, İnce, Akşener ve Demirtaş'ın oy oranlarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

24 Haziran seçim sonuçları için son anket sonuçları gelmeye devam ediyor. Son ankete göre partilerin oy oranları ne durumda? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde kaç? Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş yüzde kaç oy alacak? Cumhur ittifakı (AK Parti-MHP-BBP), Millet ittifakı (CHP-Saadet Partisi-İYİ Parti-Demokrat Parti) ve HDP'yi son ankete göre Meclis'te nasıl bir dağılım bekliyor?

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, son seçim anketini ve Cumhurbaşkanı adaylarının performanslarını Habertürk TV canlı yayınında değerlendirdi. Bayrakçı'nın değerlendirmeler şöyle:

MERAL AKŞENER'İN OY ORANI YÜZDE KAÇ: "Meral Hanım'a bu medyanın bir hediyesi. 3-4 ay önce bekleneni veremedi diye bir laf çıkmıştı İYİ Parti için. Şimdi gözlüyorum ki, 15-16'nın altında değil, hiçbir şekilde. Hem Meclis'le ilgili milletvekili oyları da yüksek, Meral Hanım'ın alacağı oy da yüksek. 20 bandını zorlamaya başladı Meral Akşener. Barajı geçtiği gibi, 20 bandını zorluyor. Muharrem İnce de son bir haftalık performansı ile, dün geceki konuşmalarını da sonradan izleyebildim, tutarlı bir görüntü ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı zaten öyle, başarılı bir politikacı. Her seçim iyi gidiyor.

MUHARREM İNCE'NİN OY ORANI YÜZDE KAÇ: Muharrem İnce, CHP'nin önceki seçimlerde aldığı yüzde 25-26'ları geçiyor. İnce ilk turda 30'a yaklaşırsa finalin adı zaten Recep Tayyip Erdoğan-Muharrem İnce olur. Çok başarılı gidiyor Muharrem İnce. Örgüte bir moral verdi, toparladı. Açıkçası üçü de, iyi performansla gidiyorlar. Muharrem İnce mi finale kalacak, yoksa Meral Akşener mi kalacak? Şimdilik Muharrem İnce gözüküyor. Ancak Meral Akşener de zorluyor.

HDP BARAJI GEÇEBİLECEK GİBİ DURUYOR: HDP seçmeni Türkiye'ye rengini göstermeden, Selahattin Demirtaş finale kazanamadığı zaman, finale kim kalırsa kalsın, Tayyip Erdoğan karşısında kim kalmışsa ona oy verecekler. HDP seçmeni 1-2 yıldır olaya, kendilerine yapılmış çok büyük bir düşmanlık olarak kabul ediyor. Oradan 11-12 puan... Milletvekili dağılımında mutlaka barajı geçecek gibi duruyorlar.

MHP, BEKLENENDEN FAZLA ALABİLİR: TBMM'de AK Parti'nin 300 çoğunluğunu yakalayamayacağını şimdilik düşünüyorum. Orada seçmenin de enterasan bir mantığı var. Cumhurbaşkanına oy vereyim ama Meclis'te MHP'ye oy vereyim diyen var. MHP, AK Parti listelerinden aday olsaydı çok eksik kalırlardı. Bahçeli, seçmenini de geri almayı başarabildi. İYİ Parti'ye giden gitti de. MHP milletvekili sandalye dağılımında beklenenden fazla alabilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY ORANI YÜZDE KAÇ: Cumhurbaşkanı birinci turda seçilemez diyorum, ama en yüksek oyu alır diyorum. 43-47 arasında oy alır diyorum. İkinciliğe Muharrem İnce daha yakındır ama Meral Akşener beklenenden daha fazla performans göstermeye başladı. İkinci turda ise Erdoğan önde gözüküyor ama değişik bir sonuç çıkabilir kıl payı."

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