SonDakika Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Burić,: Osman Kavala'nın serbest kalması rica değil, hukukun gereği

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejčinović Burić, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasının AİHM'in kararı ile bir rica değil, bağlayıcı hukukun bir gereği olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda bugün bir konuşma yapan Genel Sekreter Buric, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) derhal serbest bırakılması kararına karşın halen cezaevinde bulunan Osman Kavala konusuna değindi. Buric, üye ülkelerin AİHM kararlarına uyacaklarına dair anlaşmaya gönüllü imza attıklarını hatırlatarak, "Bu bir istek değil, bağlayıcı hukukun bir gereği" dedi.

AİHM'in Kavala hakkında geçen yıl verdiği kararı hatırlatan Burić, "Bu tutuklama ve hüküm öncesi cezaevinde tutmanın gizli amacı onu susturmak ve muhalifleri caydırmak. Bu nedenle Kavala serbest bırakılmalıdır." dedi.