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Sonuç değişince bahis kuponuna ikramiye çıktı, yargı mücadelesiyle parasını aldı

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Yargıtay 13’üncü Dairesi, at yarışında sonradan yapılan resmi değişiklik nedeniyle kazanan altı ganyan kuponuna ikramiye ödenmesine karar verdi.
Sonuç değişince bahis kuponuna ikramiye çıktı, yargı mücadelesiyle parasını aldı

Yargıtay 13’üncü Dairesi, at yarışında sonradan yapılan resmi değişiklik nedeniyle kazanan altı ganyan kuponuna ikramiye ödenmesine karar verdi.

Milliyet’ten Prof. Dr. Erol Ulusoy’un köşesinde aktardığı olaya göre bir kişi, İstanbul’daki Veliefendi Hipodromu’ndaki at yarışı için altılı ganyan oynadı.

Altılı oynayan bahisçi, ilk beş yarıştaki tüm birincileri doğru bildi. Son koşuda ise birinci geleceğini tahmin ettiği at, yarışı ikinci bitirdi.

Komiserler Kurulu, birinci atta doping tespit etmesi üzerine ikinci gelen atı yarışın galibi ilan etti. Ancak Türkiye Jokey Kulübü, kupona vuran ikramiyeyi ödemedi. Bunun üzerine bahis yapan vatandaş mahkemeye başvurdu.

Mahkeme reddetti

Davayı reddeden mahkeme, At yarışı Müşterek Bahisler Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesini işaret etti. İlgili maddede şöyle deniyor: “Koşu gününden sonra herhangi bir nedenle koşu neticelerinin değiştirilmiş olması, müşterek bahis yönünden koşu gününde ilan edilen koşu neticelerini ve parasal sonuçları değiştirmez ve bu hususta bir hak talebinde bulunulamaz.”

‘Çelişki var’

Bunun üzerine dava temyiz edildi. Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi, kararında, yarışın ardından resmi değişikliğin yapıldığını anımsattı.

Daire, ‘gerekiyorsa yarış sonucunun değiştirilmesine yetki veren tüzük kuralına göre sonucun değişmesine rağmen, değişen sonuca göre ikramiyenin değişmemesinin çeliştiğini’ dile getirdi.

Kararda, yönetmelik maddesinin dopingli at yönünden sonuç doğurması gerektiği belirtilerek, bahsi oynayan kişi yönünden olumsuz sonuç doğurmasının, davalı tarafın sebepsiz zenginleşmesine yol açacağını kaydetti.

Yargıtay, bahis oynayan kişiyi haklı buldu, ikramiye de ödendi.

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