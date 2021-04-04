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Soruşturma açılan bildiriye imza atan Amiraller, Odatv'ye konuştu: Bizler Mavi Vatan için hapis yattık

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103 Emekli Amiral'in bildirisi Türkiye'nin gündemine oturdu. Soruşturma açılan bildiriye imza atan Amiraller, Odatv'ye konuştu: "Bizler Mavi Vatan için hapis yattık..."
Soruşturma açılan bildiriye imza atan Amiraller, Odatv'ye konuştu: Bizler Mavi Vatan için hapis yattık

Son dönemde gündeme gelen tarikat evinde üniforması üzerine cübbe giyen amiral Mehmet Sarı günlerdir tartışılıyor. 

Odatv, Cübbeli Amiral Mehmet Sarı'nın bilinmeyen geçmişine ulaşmıştı.

Amiral Mehmet Sarı'nın tarikat evinde cübbeli fotoğraflarının medyada yayımlanması sonrasında büyük tartışmalar yaşanmıştı.

Odatv'nin Mehmet Sarı ile ilgili haberinden sonra, konuyla ilgili olarak, 103 emekli Amiral imzasıyla dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

"Tekkedeki amiral" görüntüleri için emekli Amiraller, "Sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" dedi.

Paylaşılan mesaj, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Söz konusu bildiriye AKP cephesinden peş peşe tepki açıklamaları gelirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yayımlanan bildiriyle ilgili re’sen soruşturma başlattı.

"BİZLER MAVİ VATAN İÇİN HAPİS YATTIK"

Bildiride imzası bulunanlardan emekli Koramiral Kadir Sağdıç ve “Mavi Vatan” kavramını ortaya çıkaran emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Odatv'ye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya ilişkin soruşturma başlatmasına ilişkin Emekli Koramiral Kadir Sağdıç Odatv’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Her şey kamuoyu önünde oldu. Açıklama yapmak Anayasal hakkımız. Biz de bu hakkımızı kullandık. Soruşturmaya ilişkin bir şey söylemeyeceğim. Biz yayımladığımız açıklamayla görüşlerimizi halkımızla paylaştık.”

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de Odatv'ye konuştu. Gürdeniz, “Bizler Mavi Vatan için hapis yatmış insanlarız. Bu son derece yumuşak metni, krize çekerek yanlış algılar yaratılması son derece yanlış” dedi.

Son dönemde Montrö sözleşmesinin tartışmaya açılması ve Mehmet Sarı isimli bir generalin üniforması üzerine cübbe giyerek tarikat evinde fotoğraf vermesine ilişkin açıklama yaptıklarını anlatan Cem Gürdeniz, “Demokrasilerde insanlar fikirlerini özgürce ifade eder. Bu tip ayrıştırıcı girişimler yapılması, basit bir bilgilendirme notunu krize çekmenin kimseye yararı yoktur” diye konuştu.

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