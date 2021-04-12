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Sosyal medya fenomenleri ‘Kafalar’ grubuna 10 ay hapis cezası kararı

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Grup, "100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek" isimli videosunda yasadışı bahis ve kumar sitesinin reklamını yapmıştı
Sosyal medya fenomenleri ‘Kafalar’ grubuna 10 ay hapis cezası kararı

Yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle haklarında 5 yıla kadar hapis cezası istenen sosyal medya fenomeni “Kafalar” grubu hakkında mahkeme kararını açıkladı. Hakim, fenomenlerin ve menajerlerinin 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sosyal medya fenomenleri ‘Kafalar' grubu üyeleri Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin'in 2016 yılının Aralık ayında Kıbrıs'ta çektikleri ve ‘Kafalar' isimli YouTube kanallarında paylaştıkları ‘100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek’ isimli videoları, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince fark edilmiş, grup üyeleri, yasadışı bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmışlardı. YouTube'tan paylaşılan videoyu yaklaşık 5 milyon kişi izlendi.

Grup üyeleri hakkında 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5. Maddesine muhalefet suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemsi’nde yargılanan sanıklar duruşmaya gelmezken, avukatları duruşmada hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, 4 sanık hakkında, ‘Yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapmak ve teşvik etmek” suçundan her birine ayrı ayrı 10 ay hapis cezası ve 80 TL adli para cezasına çarptırırken, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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