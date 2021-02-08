SP lideri: 'Anayasayı bile kale almazken şimdi değişiklik yapsanız ne yazar'

Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu, AKP-MHP iktidarının Anayasa değişikliği ile ilgili açıklamalarını eleştirdi ve, "Anayasayı bile kale almazken şimdi değişiklikler yapsanız ne yazar" tepkisini gösterdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyen Karamollaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektör Melih Bulu'ya yönelik protestolarını da yorumladı ve, "Öğrencilerin hareketlerini bir terör hareketi gibi takdim etmek aslında çok yanlış. Öğrenciler haklı da olabilirler haksız da olabilir ama bir konuda kendi tepkilerini, düşüncelerini hep birlikte gündeme getiriyorlarsa bunu bir terör faaliyeti gibi görmek, göstermek en büyük hata olur" ifadelerini kullandı.

Anayasa çalışmalarının samimiyetten uzaklığını ise, Karamollaoğlu şu ifadelerle dile getirdi:

"Anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç var Türkiye'mizde. Siz mevcut Anayasa'yı bile kale almazken şimdi değişiklikler yapsanız ne yazar. Önce bu tavır değişecek, önce siz Anayasa'ya ve kanunlara uyacağınızı bugünkü tavrınızla ortaya koyacaksınız ki yapacağınız anayasa değişikliğinin bir faydası olsun. Bugün Anayasa'ya uymadığı çok açık net bugünkü iktidarın.

Anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç var Türkiye'mizde. Siz mevcut Anayasa'yı bile kale almazken şimdi değişiklikler yapsanız ne yazar. Önce bu tavır değişecek, önce siz Anayasa'ya ve kanunlara uyacağınızı bugünkü tavrınızla ortaya koyacaksınız ki yapacağınız anayasa değişikliğinin bir faydası olsun. Bugün Anayasa'ya uymadığı çok açık net bugünkü iktidarın.

Bu değişiklik çalışmalarına başlarken muhalefete 'gelin bakalım birlikte bu işi yapalım' demesi icap eder. Çünkü kendi tek başına bir değişiklik teklifini Meclis'e getirse geçmez. Bu bilinirken ben muhalefetle irtibat kurmadan 'bu değişikliği Meclis gündemine getireceğim', getir. Bir defa iktidar bu mantığından vazgeçmeli.

Ben bu anayasa değişikliği iddialarının sadece ve sadece Türkiye'de gündemi değiştirmeye matuf çalışmalar olduğu kanaatindeyim. Ciddiyet varsa samimiyet varsa ilk yapacakları iş Meclis'te gücü olan siyasi partileri ve yöneticilerini çağırıp onlarla 'nasıl bir değişiklik yapalım' diye konuşmalarıdır."