  • BIST 1.535
  • Altın 417,209
  • Dolar 7,0778
  • Euro 8,5250
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

SP lideri: 'Anayasayı bile kale almazken şimdi değişiklik yapsanız ne yazar'

»
Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu, AKP-MHP iktidarının Anayasa değişikliği ile ilgili açıklamalarını eleştirdi ve, "Anayasayı bile kale almazken şimdi değişiklikler yapsanız ne yazar" tepkisini gösterdi.
SP lideri: 'Anayasayı bile kale almazken şimdi değişiklik yapsanız ne yazar'

Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu, AKP-MHP iktidarının Anayasa değişikliği ile ilgili açıklamalarını eleştirdi ve, "Anayasayı bile kale almazken şimdi değişiklikler yapsanız ne yazar" tepkisini gösterdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyen Karamollaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektör Melih Bulu'ya yönelik protestolarını da yorumladı ve, "Öğrencilerin hareketlerini bir terör hareketi gibi takdim etmek aslında çok yanlış. Öğrenciler haklı da olabilirler haksız da olabilir ama bir konuda kendi tepkilerini, düşüncelerini hep birlikte gündeme getiriyorlarsa bunu bir terör faaliyeti gibi görmek, göstermek en büyük hata olur" ifadelerini kullandı.

Anayasa çalışmalarının samimiyetten uzaklığını ise, Karamollaoğlu şu ifadelerle dile getirdi:

"Anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç var Türkiye'mizde. Siz mevcut Anayasa'yı bile kale almazken şimdi değişiklikler yapsanız ne yazar. Önce bu tavır değişecek, önce siz Anayasa'ya ve kanunlara uyacağınızı bugünkü tavrınızla ortaya koyacaksınız ki yapacağınız anayasa değişikliğinin bir faydası olsun. Bugün Anayasa'ya uymadığı çok açık net bugünkü iktidarın.

Anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç var Türkiye'mizde. Siz mevcut Anayasa'yı bile kale almazken şimdi değişiklikler yapsanız ne yazar. Önce bu tavır değişecek, önce siz Anayasa'ya ve kanunlara uyacağınızı bugünkü tavrınızla ortaya koyacaksınız ki yapacağınız anayasa değişikliğinin bir faydası olsun. Bugün Anayasa'ya uymadığı çok açık net bugünkü iktidarın.

Bu değişiklik çalışmalarına başlarken muhalefete 'gelin bakalım birlikte bu işi yapalım' demesi icap eder. Çünkü kendi tek başına bir değişiklik teklifini Meclis'e getirse geçmez. Bu bilinirken ben muhalefetle irtibat kurmadan 'bu değişikliği Meclis gündemine getireceğim', getir. Bir defa iktidar bu mantığından vazgeçmeli.

Ben bu anayasa değişikliği iddialarının sadece ve sadece Türkiye'de gündemi değiştirmeye matuf çalışmalar olduğu kanaatindeyim. Ciddiyet varsa samimiyet varsa ilk yapacakları iş Meclis'te gücü olan siyasi partileri ve yöneticilerini çağırıp onlarla 'nasıl bir değişiklik yapalım' diye konuşmalarıdır."

Karamollaoğlu, "Kanunları kolay değiştirebilirsiniz Meclis'te, Anayasa'yı değiştiremezsiniz, büyük bir çoğunluğa veya en azından referanduma ihtiyaç duyulur." diye konuştu.

Haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HDP "Herkes için Adalet" kampanyası başlattı08 Şubat 2021 Pazartesi 21:02
  • TTB'den "kar topu etkisi" uyarısı08 Şubat 2021 Pazartesi 21:01
  • Sigortadan para almak için hamile eşini uçurumdan attı08 Şubat 2021 Pazartesi 20:48
  • Metrepoll Araştırma: İlk kez Millet ittifakı önde!08 Şubat 2021 Pazartesi 20:13
  • Türkiye'de 8 bin 103 vaka, 103 can kaybı08 Şubat 2021 Pazartesi 19:03
  • Muharrem İnce, E-Devlet Üzerinden Chp Üyeliğinden İstifa Etti08 Şubat 2021 Pazartesi 18:55
  • Hastanede Sıranın Kendisine Gelmemesine Sinirlenen Hasta, Doktoru Orakla Yaraladı08 Şubat 2021 Pazartesi 18:45
  • Muharrem İnce CHP'den istifa etti!08 Şubat 2021 Pazartesi 13:55
  • Şoke eden iddia: ''T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan hastanelere uyarı mesajı gitti''08 Şubat 2021 Pazartesi 12:23
  • Enis Berberoğlu davasında mahkeme HAK ihlali var kararı verdi!08 Şubat 2021 Pazartesi 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti