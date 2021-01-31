Spot: Caretta’ların yuva sayılarında 3 yıl üst üste bir azalma görüldü

SPOT’tan yapılan yazılı açıklamada, yeşil kaplumbağaların yuva sayısında artış gözlemlenirken, Caretta’ların yuva sayılarında 3 yıl üst üste bir azalma görüldüğü, diğer ülkelerdeki Caretta yuvaları sayılarına bakıldığı zaman bunun endişe verici olduğu vurgulandı.

KKTC kıyılarına vurmuş ya da ağlara takılmış durumda bugüne kadar tespit edilmiş en fazla sayı olan 265 kaplumbağa bulunduğu belirtilen açıklamada, bu kaplumbağaların %72’sinin ölü olarak kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 2020 yılında SPOT’un halkın ölü ya da yaralı tespit ettiği deniz kaplumbağaları veya diğer deniz canlılarını ihbar edebilmesi için 1188 Deniz Canlıları İhbar Hattı’nı kurduğu da hatırlatıldı.

SPOT’un 2010 yılında 18 farklı ülkeden gelen 91 gönüllüyle çalıştığı da belirtilen açıklamada, gönüllülerin projede ücretsiz yer aldığı, 3 haftalık çalışmayla neredeyse tüm dişilerin tespit edildiği ve sahillerden üç tondan fazla plastik temizlendiği kaydedildi.

Açıklamada, kaplumbağa yumurtlama sahillerinin ve balıkçılığın geliştirilmesi ve özellikle deniz koruma alanlarının oluşturulması için sorumlularla çalışmalara/görüşmelere devam edileceği belirtilerek, tüm yerli ve uluslararası gönüllü ve çalışanların pandemi sürecinde gerçekleştirdikleri zorlu çalışmalar için teşekkür edildi.

Açıklamada, “Devletimize verdikleri izinler ve sağladıkları destek için teşekkür ederiz. Ayrıca bizleri destekleyen tüm KKTC sivil toplum kuruluşlarına, belediyelere ve değerli paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.” denildi.