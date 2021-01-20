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Starbucks, çalışan tarafından bardağına çekik gözlü yüz çizilen müşterisine 100 bin lira tazminat ödeyecek

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Starbucks, çalışan tarafından bardağına çekik gözlü yüz çizilen müşterisine 100 bin lira tazminat ödeyecek
Starbucks, çalışan tarafından bardağına çekik gözlü yüz çizilen müşterisine 100 bin lira tazminat ödeyecek

İrlanda’da bir Starbucks şubesi çalışanının, Tayland kökenli bir müşterinin bardağına ‘çekik‘ göz çizmesi nedeniyle tazminat ödemesine karar verildi.

Geçen yıl 12 Ocak’taki olayda Suchavadee Foley, matcha tea latte almak için Dublin’de bir Starbucks şubesine gitti.

Foley çalışana siparişini verirken bardağına yazılmak üzere isminin kısaltmasını söyledi.

Starbucks çalışanı bardağa ‘gülümseyen yüz’ çizdi.

Mahkemeye taşınan çizimdeki gözler ‘çekik’ olarak değerlendirildi.

Çizimin açıkça Foley’nin ırkıyla ilgili bir görsel olduğu belirtilerek ’19’uncu yüzyıldan kalma bir karikatür kadar saldırgan’ olduğunu ifade edildi.

Beş yaşındayken ailesiyle birlikte Tayland’dan İrlanda’ya yerleştiklerini belirten Foley duruşmada küçük düşürüldüğünü ve ırkçılığa maruz kaldığını söyledi.

Starbucks çalışanı, aşağılama niyeti olmadığını belirtirken şirket güvenlik kamerası görüntüleriyle Foley’ye farklı ya da kötü davranılmadığını öne sürdü.

Starbucks’ta ayrımcılığa tolerans gösterilmediğini belirten şirket sözcüsü böyle bir olayın yeniden yaşanmasını önlemek için çalışanların yeniden eğitildiğini belirtti.

Mahkeme, Foley’ye 12 bin avro (108 bin lira) tazminat ödenesine karar verdi.

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