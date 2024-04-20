Stefanu Arap ülkeleri büyükelçileriyle görüştü

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün, Arap ülkeleri büyükelçileriyle görüştüğü bildirildi.

Haravgi gazetesi, Stefanu’nun büyükelçilerle yaptığı görüşmede İsrail’in Gazze’ye açtığı savaşı ve Kıbrıs sorununu ele aldığını kaydederek, tüm insanlığın gözü önünde katliam yaşandığına vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Stefanu, İsrail’in işlediği savaş suçunun tüm televizyon kanallarında gösterildiğini ve İsrail’in uluslararası toplumu ve uluslararası hukuk ilkelerini küçümsediğini kaydetti.

Stefanu, AKEL için birincil hedefin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, Guterres çerçevesi zemininde ve varılan uzlaşılar muhafaza edilerek yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Gazete, Stefanu’nun ayrıca, çıkmazın aşılmasını sağlayacak ve Kıbrıs sorununa müdahil olan tarafların tümüne yükümlülüklerini hatırlatacak dinamiği yaratan inisiyatifler alınması gerektiğine işaret ettiğini ve AKEL’in Kıbrıs sorunuyla ilgili önerilerini büyükelçilere anlattığını yazdı.