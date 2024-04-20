  • BIST 9693.46
  • Altın 2496.161
  • Dolar 32.4971
  • Euro 34.5977
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail’den İran’a misilleme

Stefanu Arap ülkeleri büyükelçileriyle görüştü

» »
AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün, Arap ülkeleri büyükelçileriyle görüştüğü bildirildi.
Stefanu Arap ülkeleri büyükelçileriyle görüştü

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün, Arap ülkeleri büyükelçileriyle görüştüğü bildirildi.

Haravgi gazetesi, Stefanu’nun büyükelçilerle yaptığı görüşmede İsrail’in Gazze’ye açtığı savaşı ve Kıbrıs sorununu ele aldığını kaydederek, tüm insanlığın gözü önünde katliam yaşandığına vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Stefanu, İsrail’in işlediği savaş suçunun tüm televizyon kanallarında gösterildiğini ve İsrail’in uluslararası toplumu ve uluslararası hukuk ilkelerini küçümsediğini kaydetti.

Stefanu, AKEL için birincil hedefin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, Guterres çerçevesi zemininde ve varılan uzlaşılar muhafaza edilerek yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Gazete, Stefanu’nun ayrıca, çıkmazın aşılmasını sağlayacak ve Kıbrıs sorununa müdahil olan tarafların tümüne yükümlülüklerini hatırlatacak dinamiği yaratan inisiyatifler alınması gerektiğine işaret ettiğini ve AKEL’in Kıbrıs sorunuyla ilgili önerilerini büyükelçilere anlattığını yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Feci iş kazası... 38 Yaşındaki Çetin yaralandı!20 Nisan 2024 Cumartesi 10:35
  • İkamet izinsiz 3 kişi daha tutuklandı!20 Nisan 2024 Cumartesi 10:24
  • Meteoroloji uyardı: Rüzgar fırtınamsı esecek20 Nisan 2024 Cumartesi 10:06
  • Yere düşürülen cep telefonunu çaldı, tutuklandı...20 Nisan 2024 Cumartesi 10:03
  • Bugün sağanak yağmur bekleniyor...20 Nisan 2024 Cumartesi 10:01
  • Taçoy: Meclis'te hükümetin bozulacağına ilişkin bir görüntü yok20 Nisan 2024 Cumartesi 08:16
  • Şampiyon Melekler için adalet yürüyüşü: Katillerin her zaman peşinde olacağız20 Nisan 2024 Cumartesi 07:53
  • Meteorolojiden fırtınamsı rüzgar uyarısı!19 Nisan 2024 Cuma 16:39
  • Yarın sağanak bekleniyor... Önümüzdeki hafta sıcaklık 37'ye kadar yükselecek19 Nisan 2024 Cuma 15:36
  • UBP'den Avrupa Birliği'ne yanlış tutum eleştirisi19 Nisan 2024 Cuma 15:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti