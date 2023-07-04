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Suriye ve Ürdün, mültecilerin dönüşü için anlaştı

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Ankara-Şam hattında normalleşme için görüşmeler sürerken son dönemde Arap ülkeleriyle köprüleri yeniden kuran Suriye lideri Esad, dün Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen el Safedi’yle görüştü. Esad, Suriyeli mültecilerin ülkeye dönüşü için çalıştıklarını belirti
Suriye ve Ürdün, mültecilerin dönüşü için anlaştı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen el Safedi’nin dün Suriye’nin başkenti Şam’a yaptığı resmi ziyarette ana gündem, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü oldu.

Ürdünlü bakan Şam’da Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suriyeli mültecilerin geri dönüşünün kendileri için öncelik olduğunu ifade eden Esad, geri dönüşler için altyapının, her türlü yeniden yapılanma ve rehabilitasyon gerekliliklerinin güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre Esad ayrıca, Suriye devleti tarafından gerek yasal gerekse uzlaşmalar düzeyinde alınan tüm önlemlerin, mültecilerin dönüşü için en iyi ortamın sağlanmasına katkı sağladığını kaydederek bu konunun “hiçbir şekilde politize edilmemesi gereken tamamen insani ve ahlaki bir mesele” olduğunu belirtti.

Ürdünlü Bakan Safedi de Suriyeli mültecilerin dönüşüne katkıda bulunmak amacıyla Suriye ile ikili ilişkileri güçlendirmek istediklerini ifade etti. Mültecilerin gönüllü dönüşü için Suriye’ye uluslararası yatırımların artırılması gerektiğini ifade eden Safedi, Suriyelilerin dönüşüne katkıda bulunan ikili alanlarda Şam hükümetiyle birlikte çalışma konusunda anlaşma sağladıklarını bildirdi.

ÜRDÜN’DE 1 MİLYONU AŞKIN MÜLTECİ VAR

Ürdünlü bakanın Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad'la görüşmesinde de gündemin ilk sırasında mülteci konusu vardı. Görüşme sonrası düzenlenen bazın toplantısında Mikdad, “Suriye'ye açılan savaş çevre ülkelerde de birçok soruna yol açtı. Ürdünlü kardeşlerimizle mülteci dosyası dahil bir dizi konuyu ele aldık” dedi.

Ürdün, 2011’de patlak veren Suriye’deki savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Ülkede çoğu Suriyeli 1 milyonu aşkın mülteci yaşıyor. En fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye ise dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke.

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