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Suriye’den teknelerle Güney Kıbrıs’a 59 kaçak göçmen

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Suriye’den teknelerle Greko Burnu bölgesine 59 kaçak göçmen geldiği haber verildi.
Suriye’den teknelerle Güney Kıbrıs’a 59 kaçak göçmen

Rum basınında bugün yer alan bir habere göre, 24-25 Mayıs tarihlerinde Suriye’den teknelerle Greko Burnu bölgesine 59 kaçak göçmen geldiği haber verildi.

Dün toplanan “Mağusa” Kaza Mahkemesinin, kaçak göçmenlerin Güney Kıbrıs’a ulaşması davasıyla ilgili olarak, polisin yürüttüğü soruşturmaya kolaylık sağlanması için 62, 37 ve 50 yaşlarındaki 3 kişinin bir hafta gözaltında kalmasına karar verdiğini yazan Alithia gazetesi, Rum polisinden alınan bilgiye dayanarak, Çarşamba akşamı 7 sıralarında Greko Burnunun 14 deniz mili güney doğusunda bir tekne tespit edildiğini, ardından teknenin Greko Burnunun 10 deniz mili güney doğusunda durdurulduğunu ekledi.

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