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Suriyeli Kürtler, anayasada dillerine ‘resmi statü' verilmesini istiyor

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Erbil merkezli Medya ve Politik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Radvan Badini, Suriyeli Kürtlerin statülerinin Suriye Anayasası’nda perçinleştirilmesini ve dillerinin ülkenin kuzey bölgelerinde resmi dil statüsünü almasını istediğini belirtti.
Suriyeli Kürtler, anayasada dillerine ‘resmi statü' verilmesini istiyor

Rusya’nın Soçi kentinde geçtiğimiz ocak ayında gerçekleştirilen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi katılımcılarından olan Badini, Sputnik’in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansının düzenlediği ‘Suriye’de politik çözüm ve Kürt sorunu’ başlıklı toplantıya katıldı.

Badini, “Kürt heyeti, Suriye’nin gelecek yapısıyla ilgili ilkelerden oluşan 6 maddelik doküman hazırladı. Biz bu dokümanı kongrede Ruslara ve Suriyelilere sunduk” dedi.

Kongre öncesinde 2 ay boyunca doküman üzerinde 10 bilim insanının çalıştığını anlatan uzman, dokümanla ilgili şu bilgiyi verdi: “İlk madde, Suriye Cumhuriyeti’nin ismiyle ilgili. İsim, ülkenin içeriğini yansıtmalı. İkinci madde, devletin tanımıyla ilgili, bu devlet nereye gidiyor, stratejik tercihi ne? Üçüncü madde, geleceğin Suriye’sinde iktidarın nasıl organize edileceği, devlet başkanı, parlamento ve hükümetinin fonksiyonları neler olacağıyla ilgili."

'KÜRTLER EN BÜYÜK İKİNCİ ETNİK GRUP'

Dördüncü maddeye göre, 'Suriye’de Kürtlerin varlığının, anayasa maddesiyle kabul edilmesi gerektiğini' dile getiren Badini, Kürtlerin en büyük ikinci etnik grubun olduğunu hatırlattı.

Dokümanda 'tüm ayrımcı yasa ve tedbirlerin yürürlükten kaldırılması' ve tüm kısıtlamaların kaldırılması çağrısının da yer aldığını belirten Kürt uzman, ayrıca özerklik anlaşmasının sağlanması gerektiğini kaydetti. Badini’nin söylediğine göre, Kürtler özerkliklerinde, Suriye’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi mutlak özgürlüğün olmasını istiyor.

Badini, "Kürtler, yönetime katılma hakkına sahip. Soçi’de sunulan dokümanda bundan bahsediliyor" diye kaydetti.

Kürt sorunu çözülmeden Suriye’deki çatışmanın çözümünü hayal etmenin mümkün olmadığını belirten Badini, Kongre’de bin 500 Suriyeliyi bir araya getirmeyi başaran Rusya’nın 'muazzam rolüne' dikkat çekti.

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