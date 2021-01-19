Sürpriz iddia: ''Sedat Peker gözaltına alınıp sınır dışı edildi!''

İddialar netlik kazanmazken, Peker’e yakın Emre Olur, “Hafif bir deprem olduğunda kaçan namussuzdur” paylaşımını yaptı.

Peker’in sınır dışı edilirken “can güvenliğini” öne sürerek, Türkiye’ye gönderilmek istemediği, bunun üzerine de Karadağ’a gitmesine izin verildiği öne sürüldü.

Makedonya’da yayın yapan bir haber sitesinde konuyla ilgili, “Polis, Türkiye’ye uzun süredir ikamet eden tanınmış bir baronu tutuklayarak sınır dışı etti” ifadesi kullanıldı.

Sosyal medyanın gündemine yerleşen olayla ilgili iddialar netlik kazanmazken, Peker’e yakınlığıyla bilinen ve ‘Dijital Veri Analisti, Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Uzmanı’ unvanıyla bir dönem Beyaz TV’de program da yapan Emre Olur’un paylaşımı dikkat çekti.

Olur, Twitter hesabından Peker’le bir fotoğrafını paylaşıp, “Güzel günlerde birlikteyken hafif bir deprem olduğunda kaçan namussuzdur. Allah’a şükürler olsun.. Bu kahpe sistemde biz biriz beraberiz” diye yazdı.