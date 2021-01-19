  • BIST 1.567
  • Altın 442,313
  • Dolar 7,4608
  • Euro 9,0302
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -9 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "11'i yerel 14 pozitif vaka''

Sürpriz iddia: ''Sedat Peker gözaltına alınıp sınır dışı edildi!''

»
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Kuzey Makedonya’da gözaltına alındığı ve Kosova üzerinden Türkiye’ye iade edileceği iddia edildi.
Sürpriz iddia: ''Sedat Peker gözaltına alınıp sınır dışı edildi!''

İddialar netlik kazanmazken, Peker’e yakın Emre Olur, “Hafif bir deprem olduğunda kaçan namussuzdur” paylaşımını yaptı.

Peker’in sınır dışı edilirken “can güvenliğini” öne sürerek, Türkiye’ye gönderilmek istemediği, bunun üzerine de Karadağ’a gitmesine izin verildiği öne sürüldü.

Makedonya’da yayın yapan bir haber sitesinde konuyla ilgili, “Polis, Türkiye’ye uzun süredir ikamet eden tanınmış bir baronu tutuklayarak sınır dışı etti” ifadesi kullanıldı.

Sosyal medyanın gündemine yerleşen olayla ilgili iddialar netlik kazanmazken, Peker’e yakınlığıyla bilinen ve ‘Dijital Veri Analisti, Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Uzmanı’ unvanıyla bir dönem Beyaz TV’de program da yapan Emre Olur’un paylaşımı dikkat çekti.

Olur, Twitter hesabından Peker’le bir fotoğrafını paylaşıp, “Güzel günlerde birlikteyken hafif bir deprem olduğunda kaçan namussuzdur. Allah’a şükürler olsun.. Bu kahpe sistemde biz biriz beraberiz” diye yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kar nedeniyle kayan kamyonet köprüde asılı kaldı, sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu18 Ocak 2021 Pazartesi 19:22
  • TC Bilim Kurulu üyesi: Hastalığı geçirenleri altı ay aşılamayacağız18 Ocak 2021 Pazartesi 19:10
  • Sabah yazarı Tezel: Marketler darbe mi yapıyor?18 Ocak 2021 Pazartesi 14:37
  • Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında görüşmeler başlıyor18 Ocak 2021 Pazartesi 14:35
  • Kayıp doktordan 4 gündür haber alınamıyor18 Ocak 2021 Pazartesi 10:05
  • Antalya’da, Akdeniz foku ölü bulundu: Otopsi yapılacak17 Ocak 2021 Pazar 21:18
  • Hayvan otlatma kavgası: Baba öldü, oğlu yaralandı17 Ocak 2021 Pazar 20:40
  • Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı. Evinden sefer tası ile yemek getirip benimle paylaşırdı17 Ocak 2021 Pazar 20:07
  • Türkiye'de Koronavirüs | 165 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 436 yeni 'vaka' tespit edildi17 Ocak 2021 Pazar 19:12
  • Davutoğlu'ndan saldırılara dair açıklama16 Ocak 2021 Cumartesi 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti