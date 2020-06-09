  • BIST 108.483
  • Altın 371,634
  • Dolar 6,7871
  • Euro 7,6469
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Suudi Arabistan Enerji Bakanı: "Petrol üretiminde Temmuz sonrası gönüllü kesintiye gitmeyeceğiz"

» »
Suudi Arabistan Enerji Bakanı: "Petrol üretiminde Temmuz sonrası gönüllü kesintiye gitmeyeceğiz"
Suudi Arabistan Enerji Bakanı: "Petrol üretiminde Temmuz sonrası gönüllü kesintiye gitmeyeceğiz"

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerin petrol ve enerji bakanlarıyla, basın mensuplarının katıldığı video konferans aracılığıyla düzenlenen basın toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bin Selman, "Suudi Arabistan yeni yapılan anlaşma uyarınca, petrol üretiminde gönüllü kesintiye temmuz sonuna kadar devam edecek ancak temmuz ayından sonra devam etmeyecek." dedi.

Suudi Arabistanlı Bakan, böylelikle üretimin iç piyasaya aktarılacağını kaydetti.

Yapılan anlaşma uyarınca Suudi Arabistan'ın günlük 8 buçuk milyon varil üretme imkanının olduğunu hatırlatan Bin Selman, gönüllü olarak üretimi 7 buçuk milyon varil sınırında tuttuklarını ifade etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak, ABD İle "Ülkedeki Askeri Varlığını Görüşmek" İçin Masaya Oturmaya Hazırlanıyor03 Haziran 2020 Çarşamba 09:51
  • Irak, Nihai Petrol Anlaşmasına Varılana Kadar Ikby'ye Bütçe Ödemelerini Dondurdu01 Haziran 2020 Pazartesi 13:20
  • İsrail, Filistinlilere ait 200 kadar iş yerini yıkmayı hedefliyor01 Haziran 2020 Pazartesi 09:28
  • İran’da 4,7 büyüklüğünde deprem01 Haziran 2020 Pazartesi 08:01
  • Mescid-i Aksa yeniden ibadete açıldı31 Mayıs 2020 Pazar 12:59
  • İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:24
  • İran'da günlük Covid-19 vaka sayısı son iki ayın zirvesine çıktı29 Mayıs 2020 Cuma 20:28
  • İran’ın kuzeybatısındaki çatışmada 3 asker hayatını kaybetti29 Mayıs 2020 Cuma 12:30
  • FKÖ: "İsrail ile yapılan anlaşmalara bağlı kalmayacağız"28 Mayıs 2020 Perşembe 08:50
  • İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bin 564'e yükseldi27 Mayıs 2020 Çarşamba 17:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti