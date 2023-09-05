  • BIST 8144.14
  • Altın 1667.805
  • Dolar 26.7956
  • Euro 28.8316
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAkansoy: “Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yeni süreç takvime dayalı ve sonuca odaklı olmalı”

Suudi Arabistan sınır muhafızları, Kızıldeniz'de yaralı bulunan Türk kadın denizciyi kurtardı

» »
Suudi Arabistan Sınır Muhafızları, Kızıldeniz'de bir gemide başından yaralanan Türk kadın denizciyi tedavi amacıyla gemiden tahliye ettiğini açıkladı.
Suudi Arabistan sınır muhafızları, Kızıldeniz'de yaralı bulunan Türk kadın denizciyi kurtardı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Sınır Muhafızları Resmi Sözcüsü Albay Misfir el-Kureyni, Cidde Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi'ne (JMRCC) Kızıldeniz'de bir gemide bulunan Türk vatandaşı denizcinin başından yaralandığı bildirilerek acil tıbbi yardım çağrısı yapıldığını duyurdu.

Kureyni, çağrı üzerine geminin Kızıldeniz'deki yerinin tespit edildiği ve yaralı denizcinin gemiden ekiplerce tahliye edildiğini belirtti.

Başından yaralanan Türk vatandaşı kadın denizcinin tedavi edilmek üzere Yenbu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını aktaran Kureyni, hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu kaydetti.

Kureyni, denizcinin kimliği ve başından yaralanma olayına ilişkin bilgi paylaşmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'da kadınlara yönelik başörtüsü baskısı arttı26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:29
  • Gerilimin tırmandığı İsrail'de "iç savaş" uyarısı26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:25
  • İran polisi zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenlere karşı ülke genelinde uygulama başlattı16 Temmuz 2023 Pazar 16:43
  • İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi daha öldürdü08 Temmuz 2023 Cumartesi 12:44
  • İsrail’de binlerce kişi sokağa döküldü07 Temmuz 2023 Cuma 11:40
  • Tüm dünya ayağa kalktı! Netanyahu yeni operasyon sinyali verdi06 Temmuz 2023 Perşembe 12:53
  • Arap dünyası, Türkiye-Mısır arasındaki normalleşmeden memnun05 Temmuz 2023 Çarşamba 20:45
  • İran’da rehine krizi: Eczaneyi basıp etrafa ateş açtı05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:03
  • İsrail’in kanlı baskınında bilanço ağırlaştı04 Temmuz 2023 Salı 14:43
  • Suriye ve Ürdün, mültecilerin dönüşü için anlaştı04 Temmuz 2023 Salı 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti