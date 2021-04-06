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Suudi Arabistan umre kategorileri belirledi; Covid-19'a bağışıklık kazanmış olmak şart

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Suudi Arabistan umre kategorileri belirledi; Covid-19'a bağışıklık kazanmış olmak şart
Suudi Arabistan umre kategorileri belirledi; Covid-19'a bağışıklık kazanmış olmak şart

Suudi Arabistan'da Hac ve Umre Bakanlığı, Ramazan ayından itibaren sadece Covid-19'a karşı bağışıklık kazanmış kişilerin umre yapabileceğini açıkladı.

Bakanlık, iki doz aşı olmuş, aşı olmasının üzerinden en az 14 gün geçmiş ve hastalığı geçirip iyileşmiş olmak üzere toplam üç kategorideki kişilerin bağışıklık kazanmış kabul edileceğini belirtti.

Bu kişilere umre yapma hakkının yanı sıra Mekke'deki Ulu Cami'de namaz kılma ve Medine'deki Mescid-i Nebevî'ye girme hakkı da tanınacak.

Suudi Arabistan'da resmi verilere göre Covid-19'a yakalananların sayısı 393 bin, pandemiden ölenlerin sayısı ise 6 bin 700 olarak bildiriliyor. 34 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 5 milyon doz aşı yapılmış durumda.

Covid-19 salgını nedeniyle Temmuz 2020'de Krallık tarihinin en küçük haccına ev sahipliği yapmıştı. Suudi Arabistan'a 2019'da hac görevini yerine getirmek için gelen Müslüman sayısı 2 buçuk milyonu bulurken, bu sayı 2020'de sadece 10 bin kişi ile sınırlandırılmıştı. Bu sene ise hacca katılacak kişi sayısı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat mart başında Krallık, bu yıl hac farizası için Covid-19 aşısı yapılmasının şart olduğunu duyurdu.

 
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