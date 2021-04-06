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T.C Diyanet İşleri'nden 'teravih namazı' kararı: Camilerde kılınmayacak

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verildiğini açıkladı. 
T.C Diyanet İşleri'nden 'teravih namazı' kararı: Camilerde kılınmayacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verildiğini açıkladı. 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 30 Mart'ta yaptığı "Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek" açıklamasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan teravih namazıyla ilgili yeni bir karar geldi. 

 

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Bakanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız" dedi. 

 

Ali Erbaş, oruçlu durumdayken, aşı olmanın sakınca yaratmadığını ve orucu bozmayacağını da sözlerine ekledi.

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