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Tacizci yapımcı Harvey Weinstein yeni avukatlar arıyor

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Bir zamanlar Hollywood'un ünlü yapımcısıyken artık "tacizci yapımcı" olarak anılan Harvey Weinstein, Los Angeles'taki tecavüz kararına itiraz etmek için yeni avukatlar arıyor.
Tacizci yapımcı Harvey Weinstein yeni avukatlar arıyor

Eski Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, yaklaşmakta olan temyizine hazırlanırken hukuk ekibine yeni avukatlar aradığını duyurdu.

Aralarında Uma Thurman, Salma Hayek ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 75'ten fazla kadının tecavüz ve cinsel tacizle suçladığı film yapımcısı Harvey Weinstein, New York'ta tecavüz ve cinsel saldırıdan 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davada, Weinstein'ın 1999 yılında geçirdiği bir ameliyat sonucu testislerinde farklılık olduğu açıklanırken, “Çoğu kurban saldırılar sırasında gözlemledikleri bu anormallikleri tanımlayabilecektir” ifadeleri kullanılmıştı. Weinstein şimdi temyiz için kendine yeni avukatlar arıyor.

Weinstein’ın mahkeme kararına itiraz ederken Mark Werksman ve Alan Jackson ile çalışmayacağı bildirildi. Ancak, henüz yeni bir avukat veya firma seçilmedi. Basına yansıyan haberlere göre Weinstein’ın son kararı bozma umuduyla West Coast’ta gözünün olduğu ortaya çıktı. Ancak bazı avukatların itibarlarını korumak için Weinstien’in aramalarına cevap vermediği belirtiliyor.

Weinstein’ın davayı almak için kendisine bir kadın avukat bulması gerektiği de öne sürülüyor.

Weinstein, şubat ayı sonlarında tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunduktan sonra 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Film yapımcısı, mahkemede yaptığı son savunmada masum olduğunu ve tüm bunları hak etmediğini iddia etti.

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