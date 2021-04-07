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Taco yeme yarışmasında boğularak ölen kişinin ailesi tazminat davası açtı

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen yemek yeme yarışmasında hayatını kaybeden Dana Hutchings'in ailesi, organizatörlere ihmal gerekçesiyle dava açtı.
Taco yeme yarışmasında boğularak ölen kişinin ailesi tazminat davası açtı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen yemek yeme yarışmasında hayatını kaybeden Dana Hutchings'in ailesi, organizatörlere ihmal gerekçesiyle dava açtı.

41 yaşındaki Hutchings, 13 Ağustos 2019'da Fresno Grizzlies beyzbol takımının müsabakasında düzenlenen taco yeme yarışmasında boğularak yaşamını yitirmişti.

Hutchings'in ailesi, yaşananlardan organizasyon şirketini sorumlu tutuyor. Dana'nın 18 yaşındaki oğlu Marshall, babasının yarışmanın riskleriyle ilgili gerekli şekilde bilgilendirmediğini savundu.

Dana, yarışma başladıktan dakikalar sonra Meksika'nın geleneksel yemeklerinden tacoları hızlıca yemeye çalışırken boğulmuş ve yere yığılmıştı.

Tazminat davasında aileyi temsil eden avukat Martin Taleisnik, profesyonel yeme yarışmalarına katılan kişilerin bedenlerini müsabakaya hazır hale getirmek için özel diyet ve egzersizlerle hazırlık yaptığını belirtti.  

Taleisnik, "Amatör yeme yarışmalarındaysa durum her zaman böyle olmayabiliyor" dedi.

Organizatörlerin yeterli bilgilendirme yapmadığını savunan avukat, "Yarışmayı düzenleyenlerin katılımcılara riskleri anlatması ve onları korumak için tedbir alması lazım" diye ekledi.

Avukat, organizasyon dahilinde içki servis edildiğini, bunun da yarışmayı etkileyebilecek bir durum olduğunu belirterek şunları söyledi:

Amatör yarışmacılar, aldığı riskler konusunda tam olarak bilgilendirilmedi. Dana Hutchings yarışmaya katılırken kabul ettiği riskler hakkında yeterli bilgiye sahip değildi.

Tazminat davasının olaydan yaklaşık iki yıl sonra, ağustosta görülmesi planlanıyor.

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