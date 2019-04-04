  • BIST 94.441
  • Altın 234,771
  • Dolar 5,6395
  • Euro 6,3394
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Taçsız kral Pele hastaneye kaldırıldı

» »
Son yıllarda böbrek ve prostat sorunlarıyla uğraşan Brezilya futbolunun efsane ismi Pele hastaneye kaldırıldı. Pele'nin hayati bir tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.
Taçsız kral Pele hastaneye kaldırıldı

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Brezilyalı Pele, Hublot adlı lüks saat markasının gerçekleştirdiği özel bir etkinlik için Fransa'nın başkenti Paris'e gelmiş ve burada Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki süperstarı Kylian Mbappe ile buluşmuştu.

78 yaşındaki efsanevi ismin dün gece ise tetanos krizi ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Fransa'da yayın yapan RMC Sport'un okuyucularıyla paylaştığı haberde Pele'nin hayati bir tehlikesinin olmadığı ve tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yavaş ve İmamoğlu'nu tebrik eden Gökhan Özoğuz: Trol kardeşler sizi öpüyorum, bizde halk zırhı var işlemiyor02 Nisan 2019 Salı 10:31
  • Kurşun kalemin hikayesi31 Mart 2019 Pazar 00:30
  • 4 adet bademi 24 saat boyunca suda bekletirseniz...29 Mart 2019 Cuma 23:30
  • Taşıyıcı anneanne: 55 yaşında kendi torununu doğurdu29 Mart 2019 Cuma 21:35
  • 2.4 milyar TL’lik mücadele! Ünlü iş adamı eski eşinden geri aldı!29 Mart 2019 Cuma 20:20
  • 2 bin 500 yıllık mezarda kırılmamış yumurtalar bulundu29 Mart 2019 Cuma 19:43
  • 2018'de iklim değişikliği Dünya'yı nasıl etkiledi?29 Mart 2019 Cuma 19:41
  • "Anne benim iznim olmadan fotoğrafımı paylaşmayacaktın"29 Mart 2019 Cuma 09:36
  • Afrodizyaklar cinsel arzuyu gerçekten artırır mı?28 Mart 2019 Perşembe 12:52
  • İlk doğumundan 26 gün sonra ikiz dünyaya getirdi28 Mart 2019 Perşembe 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti