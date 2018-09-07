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Tahran zirvesi öncesinde 'Rus uçakları İdlib'de hava operasyonu düzenledi'

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Muhalif gruplara yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Tahran'da Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla bugün düzenlenecek Suriye görüşmeleri öncesindedlib'e hava operasyonları düzenlendiğini aktardı.
Tahran zirvesi öncesinde 'Rus uçakları İdlib'de hava operasyonu düzenledi'

Gözlemevi, Cuma günü sabah erken saatlerde İdlib'in güneyindeki kırsal alanın birkaç kez havadan vurulduğunu duyurdu. Saldırıya ilişkin fotoğrafları aktaran Fransız Haber Ajansı AFP, Rus tipi Sukhoi-34 savaş uçağının Kafr Ain köyünü hedef aldığını bildirdi.

Rus savaş uçakları yaklaşık üç haftanın ardından Salı günü bölgeye bir dizi hava operasyonu düzenlemiş, ertesi gün Kremlin'den yapılan açıklamada operasyonlarda 'terör örgütlerinin' hedef alındığı belirtilmişti.

Suriye Ordusu, nüfusu 3 milyona yakın İdlib'e askeri operasyon düzenlemeye hazırlanıyor.

İdlib

Erdoğan: Katliama dönüşür

Suriye ordusu, Rusya'nın da desteğiyle İdlib'i  geri almak için kapsamlı bir operasyon düzenlemeye hazırlanıyor.

Türkiye ise İran ve Rus liderleriyle Cuma günü Tahran'da yapacağı zirvede askeri bir operasyonu engellemeyi ümit ediyor.

saldırı dumanlarTelif hakkıAFP

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'e operasyonun katliama dönüşeceğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler de, olası bir askeri operasyonun 'son yılların en büyük insanlık krizine" neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, 3 savaş uçağının Salı günü İdlib'e düzenlediği hava saldırısının görüntülerini yayınlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada Rusya'yı eleştirirken, 'radikal terör unsurların etkisiz hale getirilmesi' için birlikte bir çalışma yapılabileceğini belirtmiş "Yani bunun çözümü, hiç ayırt etmeksizin İdlib'in her tarafını bombalamak değildir, saldırmak değildir" demişti.

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