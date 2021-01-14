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Taksinin bagajında yolculuk yapan adam: Olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar

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Şenol Gülkafa, kendisine kesilen cezayla ilgili olarak "Doğru bir ceza, mecbur ödeyeceğiz. Olur böyle vakalar, Türk Polisi yakalar. Bir daha olmaz inşallah" dedi
Taksinin bagajında yolculuk yapan adam: Olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar

Ankara'da yılbaşı gecesi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalanan Şenol Gülkafa, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.

Gülkalfa, işsiz olduğunu ve maddi gücünün olmadığını belirterek, aşırı alkolün etkisiyle böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi. Taksi şoförüne bagaja binebilmek için fazla para teklif ettiğini anlatan Gülkafa, şöyle devam etti:

  • "İlk başta taksici kabul etmedi, ama fazla ücret teklif edince kabul etti. Eve dönerken Kurtuluş Parkı civarında polis ağabeyler denetim yapıyordu. O da taksici olduğu için 'çevirmezler' diye direkt geçti. Polisler de şüphelendi, navigasyon açık, taksimetre açık. Polis ağabeyler bagajı açmak istedi, bagajı açtıklarında da içinden ben çıktım" dedi

'Ava giderken avlandık'

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için daha önce de ceza yediğini ifade eden Gülkafa, şunları söyledi:

  • "Fazla bir miktar değil 15-20 lira fazla teklif ettim taksiciye. Kısıtlamadan dolayı daha önceden de ceza yemiştim. İkinci cezayı yememek için böyle bir uygulamaya başvurduk. Yanlış yaptığımın farkındayım; ama iş işten geçti, yakalandık. Yine aynı cezayı yazdılar, yani 'ava giderken avlandık' gibi bir şey oldu. Doğru bir ceza, mecbur ödeyeceğiz. Olur böyle vakalar, Türk Polisi yakalar. Bir daha olmaz inşallah."
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