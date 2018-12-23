Talat: “Kıbrıs sorununda kimse masum değil”

2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs sorununda müdahil tüm tarafların hatalar yaptığını belirterek müzakerecilere “geçmişe bakmayı bırakma ve referans şartlarında uzlaşıya varma” çağrısında bulundu.

2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs sorununda müdahil tüm tarafların hatalar yaptığını belirterek müzakerecilere “geçmişe bakmayı bırakma ve referans şartlarında uzlaşıya varma” çağrısında bulundu.

Fileleftheros gazetesi, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’la Kıbrıs sorununa ilişkin gerçekleştirilen bir röportaja geniş yer verdi.

Talat röportajında, müzakere sürecinde içerisinde bulunulan çıkmaza BM’nin müdahale etmesi ve BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un temasları sonrasında taraflara belge sunması gerektiğini belirterek, Kıbrıs Rum tarafının bu önerileri kabul etmesi durumunda bir şeyler olabileceğini ifade etti.

Guterres çerçevesinin tek başına yeterli olmadığını da vurgulayan Talat, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’nin garantileri ve diğer tüm konuları bütünüyle görüşmeye hazır olmaları, Kıbrıs Rum tarafının ise Kıbrıslı Türkleri eşit temelde kabul etmeleri gerektiğini vurguladı.

Talat, Türkiye’nin Crans Montana zirvesinde garantileri görüştüğünü, buna karşın, BM Genel Sekreteri’nin de tespit ettiği üzere, bir anlaşmaya varılamadığını belirterek Kıbrıslı Türklerin “sayısal değil siyasi eşitlik ve etkin katılım istediğinin” altını çizdi.

Avrupa Birliği’nin (AB) şu anki yapısının ağır işlediğini ve Kıbrıs’taki bir çözüm sonrasında güvenliği sağlayamayacağını da ifade eden Talat, “Türkiye’nin de tek başında Kıbrıslı Türklerin güvenliğini sağlayabileceğine inanmadığını, Türkiye garantör ülke olarak kalsa bile, uluslararası destek veya müsamaha olmaksızın müdahale edemeyeceğini” belirtti.

Talat, olası bir çözüm sonrasında Türkiye’nin, garantör ülke olmasa dahi, Kıbrıslı Türklerin, “Kıbrıslı Rumların şiddet eylemlerine maruz kalmaları sebebiyle” çağrıda bulunmaları durumunda, uluslararası toplumun burada olanları göreceği ve engellemeyeceği için, yine müdahalede bulunacağını da kaydetti.

Çözümün güvenliği için bir çeşit güvenlik mekanizmasının oluşturulabileceğini ve bu mekanizmada Türkiye’nin dışında başka ülkelerin de yer alabileceğini söyleyen Talat, Kıbrıslı Türklerin, federal hükümetin kendilerinin de hükümeti olduğu inancına sahip olabilmelerinin, Kıbrıs sorununun çözümünün en büyük garantisi olacağını, siyasi eşitliğin ve etkin katılımın bir güvenlik mekanizmasından daha önemli olduğunu ifade etti.

“AKINCI ARTIK ANASTASİADİS’E İNANMIYOR”

Talat söyleşisinin devamında, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerle “dalga geçtiğine inandıklarını” da iddia etti.

Talat: “Akıncı bana söyledi. Artık Anastasiadis’e inanmıyor. Bir gün başka ertesi gün başka bir şey söylediği için artık O’na güvenemeyeceği belirtiyor. Bu konuda Anastasiadis’in yarattığı izlenim çok kötü” şeklinde konuştu.

“ANASTASİADİS İKİ DEVLETTEN BAHSETTİ”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Crans Montana zirvesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na “ilk önce başkanlık seçimlerini geçirelim sonra iki devleti konuşalım” dediğini belirten Talat, Çavuşoğlu’nun Kıbrıs Türk heyetini bu konuda bilgilendirmesinin ardından Anastasiadis’in tam olarak ne kastettiğini anlamak için New York’ta gayrı resmi görüşme yapılmasını kabul ettiğini ifade etti.

Talat, ancak Anastasiadis’in bu görüşmede fikrini değiştirdiğinin görüldüğünü, bu durumda da garantiler konusundaki umutları ortadan kaldırdığını vurguladı.

Talat ayrıca, Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıs’ın doğal gaz zenginliklerinde hakları olduğunu ve Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs sorunu çözülene kadar doğal gaz faaliyetlerini durdurması gerektiğini de sözlerine ekledi.