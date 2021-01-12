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‘Tam üyelikten vazgeçmedik’ diyen Erdoğan: AB’yle ilişkileri rayına oturtmaya hazırız

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‘Tam üyelikten vazgeçmedik’ diyen Erdoğan: AB’yle ilişkileri rayına oturtmaya hazırız
‘Tam üyelikten vazgeçmedik’ diyen Erdoğan: AB’yle ilişkileri rayına oturtmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinden vazgeçmediğini söyledi.

Ankara’daki Çankaya Köşkü’nde Avrupalı büyükelçilere seslenen cumhurbaşkanı, “1000 yıldır ortak coğrafyayı paylaşıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Onca çifte standart ve haksızlığa rağmen, tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik” diye konuştu.

‘İlişkileri rayına oturmaya hazırız’

Erdoğan şöyle devam etti: “Ülke olarak uzun vadeli bakış açısıyla olumlu gündem oluşturmak ve ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız. Ülkemizin 60 yılı bulan üyelik süreci nasıl bizim için stratejik bir tercihse AB’nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi de birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır.”

Cumhurbaşkanı, ‘Türkiye’nin AB ailesinde hak ettiği yeri alması gerektiğini’ belirterek, Britanya’nın birlikten ayrılmasıyla artan belirsizliğin ancak Türkiye’nin üyeliğe alınmasıyla giderileceğini dile getirdi.

Aşı ve Doğu Akdeniz mesajı

Erdoğan, Türkiye’nin üzerine çalıştığı ve insan deneyleri aşamasına gelen Covid-19 aşılarının gerekli onayların ardından vatandaşların ve tüm insanlığın hizmetine sunulacağını söyledi.

Türkiye ile Yunanistan’ın deniz sınırları konusunda anlaşmazlığa düştüğü Doğu Akdeniz’e değinen Erdoğan, “Doğu Akdeniz’i bir rekabet alanı olmaktan çıkartıp uzun vadeli çıkarlarımıza hizmet edecek bir işbirliği havzası haline getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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