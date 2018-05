Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Fikri Ataoğlu, yaptığınız açıklamada, Kış sezonunu dolu geçiren oteller, yaza hazır. Geçen yıl 22 bin civarlarında olan yatak kapasitesi bu yıl 27 bine ulaştı. Bakan Ataoğlu “Dövizin yükselişi, dış turizmin lehine iç turizmin aleyhine gelişen bir olay” dediniz. Sn. Bakan, yalnız doluluk oranı kumarhanesi olan otellerde mi? yoksa olmayan otellerde mi? Bunu çözemedik. Tabi Turizm Bakanı olarak sizin çabalarınızı görmezden gelmek de olmaz. Ama hayatın gerçeklerini de perde arkasında saklamak veya halının altına süpürmek de olmaz. Sn. Ataoğlu, ustaya başarının sırrını sormuşlar. İki kelime doğru kararlar demiş. Peki farklı olarak sürekli doğru kararlar nasıl alınır denmiş. Ustada tecrübe demiş. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Tandoğan Yalkut, battı, enkazı kaldı. Aman elimizi uzatmayalım elimiz yanar diye partilerin aday göstertmediği veya başlarına iş almasınlar diye aday göstertmekten korktuğu Yenierenköy’de, TDP sizi başkan adayı olarak göstertti. Beyaz Güvercini yüksekten uçurtma konusunda size güvenleri sanırım son derece yukarılardadır. Sn. Yalkut, Savaşı zenginler çıkartır, ancak bu savaştayoksullar ölür. Belediyeleri siyasilerin elleri batırır, ancak senin gibi cesur yürekler bataklıktan çıkartır. Kolay gelsin.

**

Sn. Murat Kanatlı, TDP’den Belediye Meclis üyesi adayı olduğunu görünce, gözlerimize inanamadık. Önce gözlüğü sonra FAGO’yu taktık ama ismin yazılışında bir yanlışlık olmadığını gördük. TDP kesin kazanacak bir adaya oynarken, Kanatlı’da TDP ile kanatlanıp uçmak istedi. Sevgili Murat, bu örnek birliktelik bana kar tanelerini hatırlattı. Kar taneleri bir birine zarar vermeden yol almasını nasıl beceriyorsa, ve çok güzel bir görüntü oluşturuyorsa, bu birliktelikte ayni güzelliği yansıttı.

**

Sn. Devrim Barçın sosyal medyadaki paylaşımında yerli marka beyaz peynirin kilosu 31 TL iken ithal edilip gümrük ödenen bilindik TC markası beyaz peynirin kilosu nasıl 28 TL olur.Lütfen biri bana bu işi ve çözümün ne olduğunu izah etsin diyorsun. Sevgili Devrim müsaadenle ben izah edeyim. Dinazorlar devrinden beridir biz halka nasıl kazık atacağımızın hesapları peşindeyiz. Eskiden Bata isimli Rum şirketinden 2 Kıbrıs Lirasına aldığımız ayakkabıları, markayı kapatarak 5 Kıbrıs Lirasına satmaya alıştık. Uyuşturucu gibi soygunculuk da alışkanlık yapar. Bunlar parkta salıncağı kapmak için sıra bekleyen çocuklar gibi ülkede kazığı nasıl atacaklarının sırası ile zamanını bekliyorlar.

**

Sn. Latif Akça, yaptığın açıklamada, Denktaş Derneğinde Rant yok. Arsa yok. İş sözü yok. Kredi sözü de yok. Denktaş Derneğinde inanç, maneviyat, onur ve gurur var. Bayrak sevgisi, Şehide saygı ve Devletine sadakat Milletine sevgi var dedin. Sevgili Latif, kan ve kemik tüm insanlarda bulunur. Farklı olan yürek ve niyettir. Demek ki, yürekleriniz ile o farkı yarattınız.

**

Sn. Orçun Fenercioğlu paylaşımında, cennette tek kavuşacak olan anne ve çocuklarıymış. sormayacakmı sana anne neden diye sormayacakmı sana beni sevmiyor muydun diye. Sormaycakmı hiç acımadan 17 bıçak yarasını göğsümde defalarca ben anne dedikçe senin vuruşunu. Anne gerçekten elin titremedi mianne anne sana sesimi çığlığımı haykırışımı gerçekten duymadın mı anne diyorsun. Sevgili Orçun, çok güzel yazdın da yalnız bu anne müsveddesinin ‘Cennete ‘ gideceğini hiç sanmam. 7 yaşındaki minik yavru cennette, insan elbisesi giymiş bir yaratık olan anne ise cehennemde olacak. Yavru baktığı zaman cehennemde cayır cayır yanan annesini gördükçe ‘Anne’ bana kıydın ama bak Şeytan da sana kıyıyor diyecek. Belki yağmura da gerek kalmazdı, insanlar bu kadar kirli olmasaydı.

**

Sn. Betül Arslan Akkuş, sosyal medyadaki paylaşımında, 27 yıldır BRTK çalışanıyım. Ve hiç şüphesiz diyorum ki, gelmiş geçmiş ve geçememiş tüm siyasilerin ve BRT'yi idare etmekle yükümlü tüm müdürlerin ve keza Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin çalışıp üretenlere yani bizlere bir özür borcu vardır ve özür dilemek de bir erdemdir dedin. Sevgili Betül, BRT çiftliği siyasilerin at oynattığı bir yerdir. Çiftlikte de söz Ağababaları ile kahyalardadır. Ağanın eli tutulamayacağına göre o elin öpülmesini beklerler. Tabi öpmeye hazır olanlar balıklama atlarlar. Özellikle bazı siyasiler bu kadar kirli olmasaydı sanırım yağmura bile gerek kalmazdı.

**

Sn. Ahmet Öztenay, başarılı bir futbolculuk hayatından sonra yıllardır siyaset sahnesinde belediye meclis üyesi olarak görev yapıyorsun. Gazimağusa'da. 1982 yılından itibaren bir başka deyişle 29 sene yürüttüğün memurluktan sonra 2 dönemdir belediye meclis üyesi olarak Mağusa halkına hizmet veriyorsun. Sevgili Ahmet, futbolculuk yıllarında, biz kalecilerin analarından emdiği sütü burunlarından getirdin. Şimdi de belediye meclis üyesi olarak yanlış yapanların anasından emdiği sütü burunlarından getiriyorsun. Ahmet, farklı olmak için servete gerek yok. Adam olursan her daim farkı yaratırsın. Sen bu farkı yarattın.

**

Sn. Havva Elkovan, Dipkarpaz kazan sen kepçe dolaşıp duruyorsun. Dolaştıkça da rakiplerinin yüreklerine de korku salıyorsun. Sosyal medyadaki paylaşımında Beyaz Meleklerim ile Dipkarpaz ve Kaleburnu’na hizmet için geliyoruz dedin. Aman Havva, kadın elinin değdiği her iş dört dörtlük olur. Sevgili Havva Che Guavera’nın ünlü bir sözü var. Che, hayatta daima gerçekleri savun. Takdir eden olmasa bile, vicdanına hesap vermekten kurtulursun demişti. Sen sanırım vicdanına hesap vermekten kurtulmuş durumdasın.

**

Sn. Bengü Topaloğlu, başarılı bir hakemlik dönemi, Sonrasında memurlukta başarılı bir dönem. Derken şimdilerde yıldız gibi parlayan kariyere birde Belediye Meclis üyeliğini katmak istiyorsun.Açıklamanda, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa'dan 10 numara Belediye Meclis üyesi adayıyım. Bizi seven tüm dost ve arkadaşlarımızın desteğini canı gönülden bekleriz dedin. Sevgili Bengü, Her seven isimsiz bir kahramandır ve insan, sevebildiği kadar insandır. Eh sende insanları sevdiğine göre nokta.

Günün Fıkrası:

50’ye böldüm !..

Amerika'dan döner dönmez, elindeki kocaman bavulla Meclis kürsüsüne

çıkanBaşbakan, Bakan ve Milletvekillerinin gözlerinin içine bakarak bavulu açmış.

- Arkadaşlar bu bavulun içinde tam 14.3 milyar dolar var, demiş.

Arkasından da sormuş:

-Çözüm çok yakında olacak. Amerika,bizim sayemizde sürünen Kıbrıs Türk Halkının kalkınması içinparayı yolladı.

Bu parayı nüfusumuza bölersek, kişi başına kaç dolar düşer?

Milletvekilinin biri, derhal ayağa kalkarak cevap vermiş

- 26 milyon dolar...

- Ama 14.3 milyarı, vatandaş yaptıklarımız ve turist olarak gelen 1 milyon nüfusa böldüğümüzde bu kadar milyon çıkmaz ki...

-Başbakanben, 1 milyona bölmedim ki...

- Kaça böldün?

- 50'ye .. böldüm.

Günün Sözü:

Şeytanın en büyük dostu

Ağzı gevşek, yüreği yavşak

Olan insanlardır.