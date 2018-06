Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Teberrüken Uluçay iktidar mensubu iki milletvekilinin yakınlarının rahatsızlığı dolayısıyla toplantıya katılamaması sonrasında, mecliste nisap hasıl olmadığı açıklandı. Bizim Abdurrahman dayı, muhalefet fırsat bilerek mal bulmuş mağlrubi gibi olayın üzerine atladı diyor. Abdulmutallip amca ise iki milletvekilinden birisinin annesinin, diğerinin de eşinin ciddi rahatsızlığını düşünmeyen ve milletin vekili olduklarını söyleyen vekillerin, vekili olduklarını söyledikleri halkı nasıl düşünecekler diyor. Vallahi dam üstünde saksağan vur beline kazmayı, alakaya maydanoz bir durum derken ülke siyasetinin geldiği noktayı da görelim diyorum. Sn. Uluçay, Bazı kadınların şövalye sandıkları adamların, aslında alüminyum folyo ile kaplanmış denyo olduklarını gördükleri gibi bizde vekil elbisesi giymiş alakaya maydanozları da halk olarak artık görmemiz gerektiği kanısındayım..

**

Sn. Zeki Çeler, basın çalışanları sizi neredeyse bağırlarına basacak. Hoş, son olarak yapmış olduğunuz yasa önerisine, basına verilecek devlet katkısında, toplu iş sözleşmesi.şartı koymanız full çeken bataryanız ile çalışanların kalplerinin en müstesna yerindeki sevgi yumağında, kapsama alanına girdiniz. Kızlar, beyaz ‘Yatlı’ prenslerini, basın çalışanları da sizin yasayı bekler oldu. Sn. Çeler, yaptıklarınız sonrasında 50 kuruşluk çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen insanlar size kıskançlık ile bakar oldu. Dikkat edin sizi gurvada sizi kıstırmasınlar. Yoksa, hasetlerinden sizi bir kaşık suda boğabilirler.

**

Sn. Filiz Besim, bozulup yolda kaldığı için bir hastanın öldüğü iddia edilen ambulans ile ilgili olarak yaptığınız açıklamada, basında yazılanlar doğru değil, Ambulanslar eski değil, servisleri zamanında yapılıyor. Ülkedeki ambulans eksikliğini gidermek için bu yıl 11 ambulansın alımı için ihale sürecinin tamamlandığını belirttiniz. Haklısınız yontma taş devrinden kalma ambulanslar, Cilalı taş devrinden kaldı diye yazıldı.Yolda kalan ambulans içerisinde hastanın cesedi ölse bile hücreleri ölmedi. Onlar toprağa karışınca bakteri veya canlı birer varlık olarak hayatlarını sürdürecekler. Basına yanlış haber yaptığı için teessüflerimi iletirim. Sn. Besim,. şarap gibi kadın olsa kaç yazar, yanındaki adam turşu olduktan sonra sözünden hareketle ambulans yeni olsa ne yazar, yolda kaldıktan ve hastanın ölümüne neden olduktan sonra desek ne dersiniz?.

**

Atamurat Orunov kusura bakma ama cümlenin başında sana sayın diyemeyeceğim. Çünkü ekmek kavgası için geldiğin ülkede yine senin ile ekmek kavgası veren baldızına tecavüz etmek insanlığın hiçbir karesine sığmaz. Lefkoşa'da, geçtiğimiz gece yarısı baldızın Y.R.'ye tecavüz ederken sanırım insan elbisesi giymiş bir yaratık olduğun anlaşıldı. Hacı amca böylelerinin fazlalıklarını kesmek suretiyle onları bu yükten, kadınları da saldırılardan korursun diyor. Cübbeli hoca bile biz bademlemeyi bile şeriat içine sokmaya çalışırken, bu durum bizi bile aştı diyor. Orunov, eskiden padişahlar cezalandıracakları kişilere kırk satır mı yoksa kırk katır mı diye sorarlardı. Şimdi sanırım kadın kuruluşları sana hadım mı? Yoksa fazlalık kesilmek suretiyle ‘Çakma Kadın’ mı sorusunu sormak isteyecekler.

**

Sn. Sami Özuslu, geçtiğimiz günlerde Gönyeli’de yaşanan olayın, konuyu bir kez daha gündeme taşıdığına ve önemini ortaya koyduğuna dikkat çektiniz. Tiraj, tıklanma ve izlenme kaygısı zaman zaman empati yapmamıza engel oluyor. Yayınladığımız haber ve fotoğrafların çocuğumuz, eşimiz, yakınımızla ilgili olabileceğini de düşünmeli ve empati yapmalıyız. Etik ön planda olmalı, haber psikolojik ve sosyolojik anlamda da değerlendirilmeli. Etik anlamda dünya basını ile aynı düzeyde bir medyamız olmalı dediniz.. Sevgili Sami, çokta doğru söyledin. Ve artık kar taneleri örneğinde olduğu gibi bir birimize zarar vermedenyol almasını öğrenmemiz gerçeğini de bizlere birkez daha hatırlattın.

**

Sn. Mustafa Yalınkaya, durdun durdun bir ‘ İstikrar’ sözcüğü ortaya attın ve gündemi darmadağın etti. Otururken istikrar,. Kalkarken istikrar sözcüğünden gına geldi. Ama aslında her konuda istikrar şart diye düşünenlerdenim. Hacı amca, Aksona gardası kırık, makinesi mangos etmiş. Tekerlek rulemaları değişme istediği için yampuri yampuri giden tomofile istikrar yakışmayacağı için Mustafa’nın ortaya attığı istikrar bence cuk diye yerine oturdu. İstikrarsız bir şekilde yol alan arabanın ‘Tumba’ olmasını beklemek yerine istikrarlı giden arabayı tercih etmemiz şarttır dedi. Sevgili Mustafa, trip atıp tutanlar yerine, bak yine son noktayı sen koydun.

**

Sn. Eşmen TatlıcalıUzman psikolog olarak gazetecilere verdiğiniz derste, şiddet içeren haberlerin okuyucu ve dinleyicilere aktarılırken kullanılacak dilin önemine dikkat çektiniz. Düşünmeden kullanılan bir kelimenin, şiddet mağdurlarının travmasını tekrar tekrar yaşamasına neden olabilir dediniz. Şiddetle mücadele ederken, daha doğru ve yeni bir dilin inşa edilmesi gerektiğine vurgu yaptınız. Çokta iyi söylediniz. Hatalarımızı yüzümüze vururken, doğrusunu da göstertmiş oldunuz. Sn. Tatlıcalı su yaşam kaynağımızdır ve insan hayatı kurtarır. Ancak ayni su insanı boğar ve hayatından da edebilir. Sizin dile getirdiğiniz gibi o suyun bizi boğmaması ve yaşamımıza yaşam katması için dikkat şart diye düşünenlerdenim.

**

Sn. Ahmet Uçar, Yeniden Doğuş Partisinden Lefkoşa Belediyesi Meclis Üyeliğine aday olduğunu gördük. Doğruyu söylemek gerekirse bu durum hoşumuza da gitti. 20 yılı aşkın bir süre bu ülkeye emek veren ve doğruluk ve dürüstlüğünden başka hiçbir şeyine rastlanmadığı gibi ötekileştirme yerine kardeşliği pekiştirmeye çalışan sizin UÇAR’ak o koltuğa oturmanızı diliyorum. Sn. Uçar, dağın zirvesinde kartallarda, yılanlarda bulunur. Ancak birisi o zirveye süzülerek, diğeri sürünerek çıkar. Et tırnaktan ayrılmaz ve hepimiz kardeşiz düşünceleriniz ile o zirveye kartal gibi süzülerek çıkmanızı sanırım hitap ettiğiniz o geniş insan kitlesi sağlayacaktır.

**

Sn. Mustafa Naimoğluları, geçtiğimiz günlerde hayvancıya verilen hayvan başına katkının tam yapılmaması halinde eylem uyarısında bulundunuz ve hükümete süre tanıdınız. Hükümetin hayvancıya verilen destekte değişikliğe gitmeyeceği yönünde duyum aldığınızı ve bu nedenle bu akşama kadar kararın ne olacağını bekleyeceğinizi belirttiniz.Hükümetin, üreticinin alacağından kesinti yaparak bütçeyi denkleştirmeye çalışması halinde, hayvan üreticileri olarak ne yapacağınızı basınla paylaşacağınızı söylediniz. Ah be Mustafa başka ah. Bazı insanları hayata baktığı pencereden, atmalı ki, görenlere ibret oldun.

**

Sn. Timuçin Boğa, sosyal medyadaki paylaşımınızda,belediyede siyaset yapmamam için uyarıldım ama bakıyorum ki belediyede siyaset yapanlar çoğaldı.Ama zamanında Kemal Deniz Dana’yı sokak sokak gezdirenler simdi farklı bir siyaset yapıyorlar.. Bir belediye çalışanı herhangi bir partinin belediye başkanını hangi akla canlı yayına çağırabilir.Bundan kerli siyasetin Allahlınıyapacağım. Yalınkaya başkanı belediye başkanı yapacağım dediniz. .Sn. Boğa, Yalınkaya’ya yakışır ilerideki dönemlerde başkanlık yakışır.Ancakbazı insanların da ayakkabı mağazası gibi olduğunu ve onlarda, da her numara olduğunu unutmamak gerek..

**

Sn. A.T sigortadan para almak amacıyla, size ait Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yerinizi başka bir şahısa iş yerinize yakıcı madde döküp ateşe verdirmek suretiyle yaktırmanız ‘Şeytan’ı bile kızdırdı. Yahu ben bile böyle şeytanca işleri düşünemezken A.T nasıl olur da düşünür diye kendi kendini yiyormuş dediler. Aslında Şeytan’a bende kanmak istemem. Ama İ…..nin buna benzer bazı fikirleri benim de hoşuma gitmiyor değil. Senin de gitmiş olacak ki, ya karnı yada sırtı diyerek işe giriştin. Sn. A.T, tabağına yiyebileceğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin kadar insan yürütebileceğin ve idare edebileceğin kadar iş yeri açmalısın. İsrafın lüzumu yoktuki.

Günün Fıkrası:

Kadın doktora gittikten sonra eve geldi ve kocasına müjdeyi verdi:

- Hamileyim!

Adam şaşkınlık içerisinde:

- İmkansız!.. Ben hep dikkat ederim…

Emin olmak için doktoru ziyaret etti:

- Anlayamıyorum doktor, dikkat etmiştim.

- Bakın bayım… Bu araba kullanırken dikkat etmeye benzer. Siz dikkat edersiniz

ama başkası gelip çarpar!..

Günün Sözü:

Bilgi size güç verir,

Ancak saygıyı

Karakteriniz ile

kazanırsınız