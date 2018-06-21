Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman yaptığınız açıklamada, CTP'nin yolsuzluk iddiaları konusundaki tavrıyla ilgili şüphe yaratılmaya çalışılıyor. Oysa CTP'nin dokunulmazlıklar konusunda da, mal bildirimleri konusunda da tavrı net: Savcılıktan gelecek tüm dokunulmazlığın kaldırılması taleplerine olumlu oy verilecek. Mal bildirimleri konusunda da yasal prosedür harfiyen uygulanıyor, uygulanacak dediniz. Bu konuda iyi de dediniz. Çünkü bumbar bir yerden patlarsa o bumbardan akacakları durdurmak imkansız hale gelir. Bataklığa düşenin ne yuttuğu çok bilinmeyenli bir denklem değil. Ancak onların ne yuttuğunu halka teşhir etmeli. Ve midelerinin ne ile dolduğunu göstertmeli.

**

Sn. Bülent Dizdarlı Vefa İstanbul'da bir yer. Boza ile meşhur oldu. Vefa'nın bozası meşhurdur ama o vefa dediğimiz insani duygular oralarda olduğu gibi buralarda da pek aman aman yoktu. Ama Vefa'nın buralarda hala ölmediğini bize Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı var olduğunu ve halen yaşadığını göstertmiş oldu. Bu duyguyu bizlere hatırlattığın ve gözümüzün içine soktuğun için Teşekkürler Bülent Dizdarlı. Teşekkürler Büyük doktor

**

Sn. Murat Senkul sosyal medyadaki paylaşımında bugüne kadar doğru bildiğim ne ise onu yaptım, onu söyledim. Bugün sırf seçim var diye tanıdığım en namuslu, en çalışkan gençlerden biri olan Erdoğan Tansoy’un eksik bilgiler üstünden toplum önünde “şaibeli” biriymiş gibi yansıtılmasına, sessiz kalamam. Bu çocuk yarın Belediye’de olan görevinden ayrılsa, seve seve kendisine şirketimde çalışması için iş teklifinde bulunurum diyerek, büyük bir dayanışma ve sahiplenme örneği gösterttin. Sevgili Murat ben cama baktığım zaman camdaki kiri, pencereden baktığım zaman varsa avludaki pisliği veya yabani otları görürüm. Sanırım birileri kaz ile kozu bir birine karıştırdı.

**

Sn. Şener Elcil KTÖS olarak hissedarı olduğunuz Vakıflar Bankası ile ilgili iddialar konusunda, Banka Yönetiminden bilgi istediniz. Banka Yönetim Kurulu Başkanı Muhteşem Hacımulla, size vermedi. Ancak 10 Milyon civarında Muhteşem bir şekilde verilen kredilerin veriliş şeklini muhteşem bir şekilde suskun kalarak açıklamaktan imtina etti. Şener Hocam zenginliğe açılan kapı aslında çok küçüktür. Oraya girebilmeniz için önce başınızı eğmeniz gerekir. Başını eğenlerden de abileri hakkında söz söylemelerini beklemek çok zordur.

**

Sn. Mehmet Harmancı, ekibiniz ile dün Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin (Kar-İş), ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Şehircilik ve Vergi Daireleri’ni ziyaret ettiniz. Lefkoşa Terminalinin artık miadını doldurduğunu, Kamu Araçları İşletmecileri Birliği ve burayı kullanan taksicilerle bir araya gelip ortak akılda buluşarak, çağdaş bir terminal yapılması gerektiğini söylediniz. Ayrıca, terminal amaçlı tahsis edilmiş arazinin tahsisinin söz konusu projeye olanak tanıyacak şekilde genişletilmesiyle ilgili isteklerine yanıt vermediğini böylesi büyük bir sorunu çözecek projeye devlet destek vermeli diye kaydettiniz. Sn. Harmancı büyük düşünmek ve büyük işlere imza atmak büyük hedefleri olan insanlara mahsustur. Zirvede kartallarda, yılanlarda bulunur. Ancak Kartallar o zirveye süzülerek, yılanlar sürünerek çıkar. Bırak sen o zirveye süzülerek çıkarken, büyük düşünmeyenler sürünerek çıksın.

**

Sn. Servet Şahan, 1981 yılında Gaziantep’te doğdum ve 13 yıldır Günyeli’de ikamet etmekteyim. Açık öğretim Fakültesi İşletme Bölümü Mezunuyum. Yetkili Muhasip-Murakıp ve Sorumlu Ortak olarak görev yapmaktayım. almaktayım. Sorumluluktan kaçmayan verilen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalışan biriyim. Sizlerin de destekleri ile Gönyeli Belediyesi Meclis Üyeliğine adayım diyorsunuz. Sn. Şahan, Gönyeli Belediyesi, verilen görevleri bir başka deyişle direktifleri yapacak birisini değil, vereceği görevleri yaptıracak birilerini arıyor. Çöp toplama, kirlileri, bulaşıkları yıkayacak biri yerine bu işleri yaptıracak birilerini istiyor. Yarın bambaşka bir insan olacağım deme, Düzelmeye bugünden başla derim.

**

Sn. Cafer YücelgaziLefkoşa Belediye Meclis üyesi adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Gelecek Lefkoşa çok güzel olacak açıklamanıza katılmamak mümkün değil.

Cafer YÜCELGAZİ | DP Lefkoşa Belediye Meclis Üyesi Adayı No:04

**

Sn. Cemaliye Soğancı TDP İskele Belediye Başkan adaylığınız hayırlı olsun. Olmasına olsun da hayırsızların yanısıra hazımsızların midelerindekini dışarıya çıkartırken birilerinin nefret, ve hırs ile park halindeki otobüsünüze zarar vermesi sanırım kabul edilebilir bir durum değil. Cemaliye hanım, vallahi suç sizdedir. Durup dururken fincancı katırlarını ürküttünüz. Ürken katırlar 9 dükkan ve otobüse hasar verirken, belki hasar yaptılar ama karakterlerini erozyona uğrattılar. Kemik, kan ve düşünce herkeste vardır, farklı olan şey karakter, yürek ve niyettir. Adamların karaketeri yoksa sizin yapacak birşeyiniz kalmaz ki.

**

Sn. Muharrem Aygün, Esentepe Belediye Başkanı adayı olarak birinci vites ile başladığınız yarışta 6 vitesi attıktan sonra benzin pedalını kökleyerek tabbalamarina son sürat yol alıyormuşsunuz. Bizim Minik Kuşlar sizin tomofilin kaldırdığı tozu birileri andilla koyarak seyrederken yuttukları toz yüzünden öksürük nöbetine tutuluyormuş. Sn. Aygün, Habibe Teyze, seçim yarışlarının matematiğinde sıfır rakamı yoktur, sadece bir rakamı vardır. Eh onu da Muharrem ovlucuğum kaptı dedi.

**

Sn. Semra D Hamiltoninstegramda gördüğümüz fotoğrafınızdan elde ettiğimiz kanaat sonrasında LordPalace otelde arkadaşlarınız ile harika bir gece geçirdiğinizi tahmin ediyorum. Semra hanım hayat arkadaşlar ile güzeldir. O birliktelikten ortaya çıkan tat hayatı güzelleştirir. İnanın insan bazen çok para kazanmayı değil de, kazandığı azda olsa, o parayı birlikte harcayıp yiyebileceği mütevazi bir hayatı ile çok sevdiği arkadaşlarının olmasını ister.

**

Sn. Fikret Civisilli:, İskele bu vizyonsuzluğu hak etmiyor. İskele’dekistatükonun artık yıkılması gerektiğini belirttiniz. Biz gençler ile yola devam etmek istiyorken, mevcut belediye başkanı, seçime son bir ay kala, gençleri işe alarak siyasi rant yaratmaya çalışıyor. Onlar küçük hesapların peşinde, biz İskele’nin geleceğinin derdinde diyorsun. Fikret hocam, devir bal tutanın, balı parmak ile yeme devri geçti. Balı artık kepçe ile mindeye indiriyorlar. İşe aldıkları gençleri de oy potansiyeli bir başka deyişle bal üretecek arı gibi görüyorlar. Ancak ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi olduğunu da unutuyorlar.

**

Sn. Ahmet Uçar, Lefkoşa’ya hizmet aşkının ön planda tutulduğu seçime iki gün kaldı. Lefkoşa Belediye Meclis üyesi adayı olduğun seçimde Ak koyun ile kara koyun, sanırım Pazar günü belli olacak. Hacı amca, Ahmet’imin, seçimde tertemiz yüreğine oyların ‘Uçar’ak geleceğinden eminim. Dostlarının, arkadaşlarının, soydaşlarının adını ne isterseniz koyun, analarının ak sütü gibi helal oyları sonrasında ‘Pandoranın kutusu’ açılacak ve Ahmet oradan fırlayıp çıkacak diyor. Sevgili Ahmet, hayat her zaman yeşil ışık yakmıyor. Tamam da yakmasın be dostum. Zaten sana hiç kırmızı ışık yakmadı ki. Bukez de geldiğin gibi kırmızıda durmadan geçip gideceksin. Hayırlı olsun.

**

Sn. Ahmet Havutçu, Maliye Müsteşarı olarak emekliye ayrılacağınızı öğrendik. Bakın sizin yakın dostlarınız sosyal medyada yaptıkları açıklamada, Ahmet Havutçu emekliye ayrılıyor. Hizmetleri için teşekkür eder, kendisine ve ailesine hayırlı olmasını dileriz dediler. Bu temenniler güzel de emekliye ayrıldıktan sonra sizi hangi kalemden ödeyeceklerini biliyormusunuz? Bilmiyorsanız öğrenin. Malum Şirketler Mukayiti, Özel Kalem ve Kaymakamlar görevden alındıktan sonra hangi kalemden ödeneceklerini Maliye bilmediği için adamlar ödenmedi ve parasız bırakıldı. Ansızın sizin de parasız kalma ihtimaliniz doğabilir. Sn. Havutçu, yarım maaş verdikleriniz,bundan sonra onu Allah sevsin. Zira bizler vazgeçtik. Kalplerimiz sabretsin. Çünkübunun mahşeri var, mizanı var, hesabı var diyor.

Günün Fıkrası:

Napolyon ve Namık Kemal

Namık Kemal elçiler toplantısı için Fransa'ya gider.

Toplantı sırasında Napolyon kürsüye çıkar ve karatahtaya bir daire çizer.

Hemen ardından fırlayan Namık Kemal daireyi ikiye böler.

Sinirlenen Napolyon dairenin ortasına kılıcını saplar.

Bizimkide gidip kılıcın üzerine iki şişe asar. İyice sinirlenen

Napolyon toplantıyı hızla terk eder. Ne olduğunu

anlamayan diğer elçiler , Namık Kemal'e ne olduğunu sorarlar.

Namık Kemal gülerek anlatır: ''Daireyi çizince dünya bizimdir.'' dedi.

''Ben ikiye bölünce yarısı bizimdir dedim.'' diye cevap verdim.

kılıcını saplayınca silah zoruyla alırız dedi ve bende şişeleri asınca :

''Ta.......mı alırsınız.'' dedim.

Günün Sözü:

Hayatta herşey olabilirsin,

Fakat mühim olan

Hayatın içinde

‘İnsan’

Olabilmektir.