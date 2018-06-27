Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Süleyman Manavoğlu, hazretler nihayet Polisi hatırlayarak, 80 kişilik münhal açarak, polis alınacağını lütfettiler. Finans Kuruluşlarının tahsilatçısı, böyükböyük kişilere gece bekçisi, koruma görevlisi, yaptıkları polise 100 yerine 80 polis alacaklarını ileri süren beyefendiler lütfetmişler. Dayısı, amcası vasıtası ile dairelere alan ve daireleri bumbar eden hazretler, bir süre sonra emekliye çıkacak olan polislerin boşluklarını doldurmakta zorlanacaklarını hesaplayamıyorlar. Bugün Allah Kerim diyerek kafa sallamaları sonrasında o efendiler Kerim’in kuyusunun derin olduğunu ve indikleri o kuyudan çıkamayacaklarını anlayacaklar. Ama tolate olacak onu bilmiyorlar.

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Sn. Kudret Özersay, bazı sevdiğim gazeteci dostlarım HP eridi diyor. Ben ayni fikirde değilim. Erimesini de istemem..14 belediyede meclis üyeliklerine aday gösteren HP’nin, bu belediyelerin tümünde HP’li 21 meclis üyesini o belediyelerin meclisine sokması ve 4 yıl boyunca hizmet verecek olması az buz bir şey değil. Erimesini istemem çünkü, yolsuzlukların üzerine ısrarla giden. Yan çizenlere karşı dik duruş sergileyen Kudret hocanın bu görevini sürdürmesini isterim de ondan. Sn. Özersay, Fakir bir aileye mensup bebeğin içemediği sütü, cebini KKTC Bol Kepçe Lokantasından dolduran zenginin köpeği içiyorsa; bana kimse adaletten bahsetmesin. Çünkü bunlar Adalet ablayı sinirden öldürdüler.

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Sn. NidaiGüngördü, öncelikle yeniden başkan seçilmenizi kutlarım. %48 oy ile başkanlığa yeniden seçilmenin keyfini çıkartın. Seçim süreci çok kısaydı. Çokta yorulduğumu söyleyemem. Onlar çamur attı, Girne halkı itibar etmedi diyorsunuz. Sn. Güngördü, çamur atanın eli de bir miktar çamura bulanır. Elinin çokta temiz kaldığı söylenemez. Teşbihte hata olmaz. Her Sevişmek Aşk olsaydı; ‘Fahişenin’ Pezevengi Öpüşü.de kutsal sayılırdı.

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Sn. Mehmet Nur Ateş, sosyal medyadaki paylaşımında, beni Girne Belediye Meclis üyeliğine seçen,Başta sayın milletvekilim Bertan Zaroğlu’na, ,dava arkadaşlarıma, hemşerilerime,Ozanköylülerime,Girneli kardeşlerime sonsuz teşekürler.....Allah hepinizden razı olsun diyorsun. Da, benim bildiğim Meclis üyelerini halk seçer. Yoksa yasa değişti de artık üyeleri Bertan Zaroğlu’mu seçiyor diye düşünmeden edemedim. Bizim Hacı dayı, son zamanlarda graso ve yağ bolca kullanıldığı için stoklar tükendi diyor. Sn. Ateş, ünlü düşünürler, iki durumda çok dikkatli olunuz. Birisiyemek yerken ağza girene, konuşurken ondan çıkana diyor. Çünkü kaş yapayım derken gözü çıkarıveriyorsun.

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Sn. Alev Denizgilikinci dönem Lefkoşa meclis üyeliği için beni destekleyen tüm dostlarıma, aileme, yoldaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde tanıma fırsatı bulduğum birlikte yoğun bir seçim dönemi geçirdiğimiz güzel yürekli tüm aday arkadaşlarımıza da kucak dolusu sevgiler. şüphesiz Lefkoşa kazandı diyorsun. Sevgili Alev, önce dizlerinin üzerine kalkan, sonrada yürümeye başlayan Lefkoşa’yı, koşturtursanız, hele hele su ve diğer vergilerde biraz indirime giderseniz inan Lefkoşa’lı olarak şüphesiz bizde sevineceğiz. Bak Alev, denildiği kadar okumayan bir toplum değiliz. Erkekler bildiğini okuyor, kadınlar da canına okuyor. KKTC denilen coğrafyada vergilerde ikimizin birden canına okuyor.

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Sn. A.B gazeteler çalıştığınız otelin mutfağından 10 kilo hellim çaldığınız için tutuklandığınızı yazıyor. Henüz gençliğinin baharında 28 yaşında 10 kilo hellim için sabıka kağıdını çiçek bahçesine döndürdün be oğlum. Halbuki, sende bazıları gibi milyon sterlin, binlerce Avro, hatırı sayılır TörkişLira’yı iç etmiş olsaydın, sana ‘Beyefendi’ diyeceklerdi. Sn. A.B,başarılı adam karısının harcayabileceğinden fazla kazanan,başarılı kadın ise böyle bir adam bulandır. Ayrıca başarılı vatandaş ise 10 kilo hellim yerine Milyonlar ile ifade edilen paraları bir yolunu bulup iç edendir.

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Sn. Ömer Meraklı, Değirmenlik Belediye Başkanlığına aday olunca Kalavaç Muhtarlığından da olduğun dile getiriliyor. 12 yıldır turizm alanında büyük bir ivme kazandırdığın, pek çoğunun adını bile bilmediği Kalavaç’ı değişime uğratan ve büyük üne kavuşturman Ömer Meraklı, belki muharlığı ve belediye başkanlığını kaybetti. Ama asıl kaybeden Ömer Meraklı gibi bir muhtarı kaybeden Kalavaç köyüdür. Muhtarım, vatandaşın şimdiki takdir ile sevgisi SMS paketleri gibidir. Haftalık veya aylıktır. Haa bir de her yöne olanlar var. Onlar bazen sizin tarafa dönmüş gibi yapar ve birde bakarsınız başka tarafa dönmüş.

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Sn. Fikret Ataser, belediye başkanlığı seçimlerinde 2 bin 390 oy ile en fazla oyu alarak neredeyse rekor kırdığınız söyleniyor. Rakibiniz Redif Nurel’in ise 480 oyda kalarakona bin 910 fark attığınız dile getiriliyor. Lefkoşa, Mağusa, Girne gibi İlçelerin hepsinde 3 bin kadar düşük oy kullanıldı. Doğal olarak sizin bölgede kullanılan muhteşem fazlalıktaki oy sayısı göze battı. Haaa bu arada Akıncılar köyünde de 300 gibi muhteşem fazlalıkta oy kullanıldı. Oradaki fark da sizinkine yakındı. Allah’ım,kendim için hiçbir şey istemiyorum. Yalnızca anneme paralı ve güzel bir gelin kısmet et diyen gencin aksine bende Allah’ım, Ataser’e daha muhteşem farklar için Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt gibi ilçelerde seçim nasip et diyorum.

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Sn. Türbanlı kız, sabahleyin seni bizim gazetenin önünde, başında siyah türban ile görünce, hele hele saçının bir teli bile gözükmemesine dikkat etmen ile takdir ettim. Hatta sana saldıran ve kot pantolonunu beş altı yerden yırtan köpek ve köpeklere nalet ettim. Neyse o köpeklerin yırttığı, parçaladığı yerleri anladım. Ama nazelinlenen ve lime lime olan, pantolonunun ipliklerin altından bacağının görünmesine üzüldüm. Ama olsun be kızım. Maksat saçının gözükmemesidir. Yırtılan ve lime lime olan pantolonun altından bacakların görünüyormuş ne gam ne keder değil mi? Sevgili kızım bizim Hacı dayı, Kadınlar üzüm gibidir. Sizin vereceğiniz ilgi, emek ve sevgiye göre ya şarap olurlar ya da sirke diyor. Sahi sen sirkenin hangi sınıfındansın?

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Sn. Bengü Topaloğlu, Lefkoşa Belediyesi Meclis Üyeliği adayı olarak girdiğin seçimde birçok yerden bıçak yediğini söylüyorlar.Özellikle senin Hüseyin Özgürgün’e olan yakınlığın nedeni ile sırf Özgürgün’den intikam alınması ve senin de Lefkoşa Belediye Meclis üyeliğine seçilmemen için bıçak ile değil. Makas hiç değil. Pala ile doğrandığını öğrendim. Hüseyin Özgürgün’ü kurultayda zayıflatmak için Faiz Sucuoğlu operasyonlu girişimde, Erhan Sucuoğlu, Kemal Deniz Dana ve Sadık Gardiyanoğlu tarafından makasa geldiğin öne sürülüyor. Sevgili Bengü, off-side pozisyonunda golü yedin. Ancak hakem golü saydı. Bundan sonra sanırım karşı atakta golü sen atarsın. Bengü unutma Tanrı insanı çok ama adamı az yarattı. Dikkatli olmak gerekir.

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Sn. Salih Hafız, sosyal medyadaki paylaşımında artık bazı şeylere dur deme zamanı geldi. Hasan Sertoğlu’na destek olmayıp köstek olup hedef şaşırtan insanların cezalandırma zamanı geldi. Yola sadece sandık başına giden partili bir vatandaş olarak devam edeceğiz. Aktif göreve dur deme zamanı geldi. Menfaatleri uğruna partimizi satanlara da hesabını zamanı gelince, başta başkanımız babamız Özer Kadıoğlu olmak üzere ben ve arkadaşlarım sonuna kadar soracağız diyorsun. Sevgili Salih, UBP’de iktidar kavgası başladı. Kılıçlar çekildi. Benim bildiğim senin için her zaman siyah ve beyaz vardır. Arası yani grisi yoktur. Kolay gelsin.

Günün Fıkrası:

Orucumu açıyorum

Ateist bir adam bir gün ormanda geziyor ve etrafindaki güzelliklere bakıyormuş. “Evrim ne güzellikler yaratıyor!” diye düşünüp mest oluyormuş. Birden arkasında kocaman bir ayı belirmiş ve onu kovalamaya başlamış. Adam bütün gücüyle kaçıyormus ama her arkasına bakışta ayının daha yaklasmış olduğunu farkediyormuş. Dakikalarca süren bir kaçışın sonunda adamın ayağı yerdeki dala takılmış, ayı adamın üzerine atlamış, pençesini kaldirmış. Tam vurmaya hazırlanırken adam ; “ALLAH” diye bağırmış. Bir anda zaman durmuş, ayı donmuş, ormandaki nehir bile akmaz olmuş. Bir anda orman kararmış ve gökyüzünden bir ışık hüzmesi adamın uzerine parlamiş. Çok derinden gelen ilahi bir ses adama:

- “Yıllarca bana inanmadın, yaratılışı kozmik bir kazaya bağladın, sana bu durumda yardım etmemi mi istiyorsun? Seni sevgili bir kulum mu saymalıyım?” demis. Adam utanç icinde:

- “Biliyorum bunca yıldan sonra dindar biri olmayı istemem haksızlık, ama belki AYIYI dindar yapabilirsiniz”. demis. Ses: “Peki.” diye karsilik vermiş ve ışık kaybolmuş. Nehir tekrar akmaya baslamış. Herşey eski haline dönmüş. Ayı pençesini indirmis, iki pençesini de göğe dogru çevirmiş, ve konuşmaya başlamış:

- “ALLAH'ım, senin rızan için oruç tuttum, senin rızkınla orucumu açıyorum, hamdolsun verdiğin nimetlere...

Günün Sözü:

Biz para ile adam olmadık

Her parası olanı da

Adam yerine

koymadık